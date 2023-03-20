دى يونج: لا أعتقد أننى سأنتقل إلى مانشستر يونايتد فى الميركاتو الصيفى

علق الهولندي فرانكي دي يونج، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، على احتمالية انضمامه لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشارك دي يونج في انتصار برشلونة على ريال مدريد في مباراة الجولة الـ26 لبطولة الدوري الإسباني، بهدفين مقابل هدف.

وبسؤاله عن انتقاله لمانشستر يونايتد، أجاب دي يونج في تصريحات لقناة زيجو سبورت الهولندية: "لا أعتقد أنني سأفعل ذلك".

وارتبط اسم فرانكي دي يونج بالانتقال لمانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وأشارت العديد من التقارير آنذاك إلى أن إدارة النادي الكتالوني حاولت الضغط على اللاعب للموافقة على الرحيل من أجل تقليل فاتورة الرواتب لدى الفريق، وتوفير الأموال من أجل ضم صفقات جديدة للفريق، ولكن اللاعب رفض الرحيل عن النادي الكتالوني، وتمسك بمكانه في التشكيل الأساسي للفريق.

وأضاف: "أنت لا تعلم ما سيحدث في المستقبل ولكنني سعيد جدًا في برشلونة".

وبدأ دي يونج مسيرته ضمن صفوف نادي تيلبورج الهولندي، وتدرج في صفوف المراحل العمرية للنادي حتى تم تصعيده لفريق الرديف في صيف عام 2015، ليرحل في نفس العام لصفوف آياكس أمستردام تحت 21 عامًا، ويعود لناديه معارًا لمدة 6 أشهر.

وصعد دي يونج للفريق الأول بآياكس أمستردام في صيف عام 2016، ولعب 3 مواسم قبل الانضمام لبرشلونة.

وانضم دي يونج لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019، قادمًا من نادي آياكس أمستردام الهولندي، ويرتبط بعقد مع النادي حتى 30 يونيو 2026.

ولعب دي يونج 174 مباراة بقميص فريق برشلونة منذ انضمامه لصفوف الفريق، وسجل 15 هدفًا وصنع 19 لزملائه في الفريق.

وشارك فرانكي دي يونج في 34 مباراة بقميص فريق برشلونة خلال الموسم الجاري، وسجل هدفين وصنع هدفًا لزملائه.