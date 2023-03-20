الإثنين 20 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دى يونج: لا أعتقد أننى سأنتقل إلى مانشستر يونايتد فى الميركاتو الصيفى

دي يونج
دي يونج

علق الهولندي فرانكي دي يونج، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، على احتمالية انضمامه لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وشارك دي يونج في انتصار برشلونة على ريال مدريد في مباراة الجولة الـ26 لبطولة الدوري الإسباني، بهدفين مقابل هدف.
وبسؤاله عن انتقاله لمانشستر يونايتد، أجاب دي يونج في تصريحات لقناة زيجو سبورت الهولندية: "لا أعتقد أنني سأفعل ذلك".

وارتبط اسم فرانكي دي يونج بالانتقال لمانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وأشارت العديد من التقارير آنذاك إلى أن إدارة النادي الكتالوني حاولت الضغط على اللاعب للموافقة على الرحيل من أجل تقليل فاتورة الرواتب لدى الفريق، وتوفير الأموال من أجل ضم صفقات جديدة للفريق، ولكن اللاعب رفض الرحيل عن النادي الكتالوني، وتمسك بمكانه في التشكيل الأساسي للفريق.

وأضاف: "أنت لا تعلم ما سيحدث في المستقبل ولكنني سعيد جدًا في برشلونة".

وبدأ دي يونج مسيرته ضمن صفوف نادي تيلبورج الهولندي، وتدرج في صفوف المراحل العمرية للنادي حتى تم تصعيده لفريق الرديف في صيف عام 2015، ليرحل في نفس العام لصفوف آياكس أمستردام تحت 21 عامًا، ويعود لناديه معارًا لمدة 6 أشهر.

وصعد دي يونج للفريق الأول بآياكس أمستردام في صيف عام 2016، ولعب 3 مواسم قبل الانضمام لبرشلونة.

وانضم دي يونج لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019، قادمًا من نادي آياكس أمستردام الهولندي، ويرتبط بعقد مع النادي حتى 30 يونيو 2026.
ولعب دي يونج 174 مباراة بقميص فريق برشلونة منذ انضمامه لصفوف الفريق، وسجل 15 هدفًا وصنع 19 لزملائه في الفريق.

وشارك فرانكي دي يونج في 34 مباراة بقميص فريق برشلونة خلال الموسم الجاري، وسجل هدفين وصنع هدفًا لزملائه.

فرانكي دي يونج برشلونة مانشستر يونايتد دي يونج الدوري الاسباني

رئيس التحرير

وائل لطفي

المزايدون على جهود مساعدة الفقراء لا يعرفونهم

الأكثر قراءة

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

بمشاركة ماجدة زكى.. السيسى يشهد الفيلم التسجيلى «إرادة الحياة»

18 شركة من «رواد النيل» تُشارك في قمة الشركات الناشئة 2023

وزير البترول يعتمد الجمعية العمومية لشركة فجر المصرية

مصرع طبيب وخطيبته إثر سقوط سيارتهما فى ترعة الإبراهيمية بأسيوط

أمن الجيزة يكشف سبب تعدى سيدة على شخص فى الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما بعد تفاهمات شرم الشيخ ومواقف «الأطراف الخمسة»؟..

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

ماجد حبته

هل يهدّد بوتين بغزو لاهاى؟!

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتائج الاجتماع الخماسى فى مصر.. عدم المساس بالوضع فى القدس «قولًا وفعلًا»

استحداث آليات للتعاون بين فلسطين وإسرائيل.. ورفعها لقيادات 5 دول بينهم مصر

الاجتماع الخماسى فى مصر: إسرائيل تلتزم بوقف إصدار تراخيص استيطانية لـ 6 أشهر