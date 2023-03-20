«الصحة العالمية» تحتفل باليوم العالمي للمرأة 2023

يحتفل اليوم الإثنين، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، باليوم العالمي للمرأة 2023، تحت شعار “صحة المرأة والمساواة بين الجنسين: عناصر أساسية لمستقبل أفضل صحة في إقليم شرق المتوسط”، بمقر المكتب في القاهرة.

تتضمن الفعالية حلقتيّ نقاش حول تقرير جديد مهم يتناول تحليل العلاقة بين النوع الاجتماعي والصحة في إقليم شرق المتوسط، والعمل من أجل تعزيز صحة المرأة.

وتستضيف الإدارة العليا لمنظمة الصحة العالمية في الإقليم هذه الفعالية. ويضم المشاركون ممثلين لشركاء التنمية الصحية والاجتماعية والوكالات الشقيقة، ومناصري المساواة بين الجنسين ومتحدثين رفيعو المستوى من الإقليم.

وسيفتتح الفعالية الدكتور أحمد المنظري، المديرالإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

وتضم قائمة المتحدثين: الدكتور أحمد المنظري مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة مها العدوي مديرة تعزيز صحة السكان المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية في إقليم شرق المتوسط.

كما تضم القائمة: الدكتور جان دي كانها كبير المستشارين العالميين المعني بالهجرة الدولية، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الدكتورة نهلة عبد التواب المديرة القطرية، مجلس السكان، ميريت خليل مؤسسة مشاركة منظمة المرأة في مجال الصحة العالمية بمصر، الدكتورة هالة يوسف المستشارة الإقليمية للصحة الإنجابية المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، الدكتورة شهيرة حسين كبير مستشاري الصحة الإنجابية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الدكتور جمال سرور أستاذ طب النساء والتوليد جامعة الأزهر مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، الدكتورة شريفة مسعود المديرة التنفيذية المؤسسة التربوية للتدخل المبكر وبناء القدرات

