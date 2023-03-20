«جبالي» يحيل مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة 2022-2023

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 إلى لجنة الخطة والموازنة.

وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة لهذا اليوم ومن المقرر و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم ان يناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 27 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان رقم 8640 – د.ع (155) – ج2 – بتاريخ 1/3/2021 بتعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" ليصبح "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان".

كما يشهد مجلس النواب، إحالة ٥٢ تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة الأعضاء للحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.