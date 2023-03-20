الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بقنا

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات نجع حمادي بمعاقبة عامل بالسجن 10 سنوات، بمركز نجع حمادي شمالي قنا، في القضية التي حملت رقم 22179 لسنة 2022 جنح مركز شرطة نجع حمادي، والمقيدة برقم 2785 لسنة 2022 كلي قنا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبوالمعارف عبدالشافي، وأحمد صالح أبوسحلي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير.

بداية أحداث القضية تعود إلى تمكن الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط عامل، مقيم شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بتهمة حيازة وإحراز الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، بمركز نجع حمادي، كما وجهت له جهات التحقيق تهمة حيازة كتر.

محكمة جنايات نجع حمادى عامل السجن 10 سنوات نجع حمادي قنا المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف

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وائل لطفي

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