إصابة رئيس قرية وسائق أثناء تنفيذ قرار إزالة بقنا

أصيب رئيس قرية وسائق لودر بجروح، في واقعة التعدي على موظفين الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بالأعيرة النارية والأحجار، أثناء توجههم إلى حملة إزالة لمزرعة فراخ تم بنائها على أراضي أملاك الدولة، في نجع سعيد، التابع لمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بإطلاق الأعيرة النارية والتعدي بالأحجار على موظفين الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا في نجع سعيد، أثناء توجههم لإزالة مزرعة فراخ على أملاك الدولة.

وبعد الفحص تبين إصابة حماده الجيلاني، رئيس قرية أبومناع غرب، وصلاح علي، سائق لودر، تعدوا عليهما بالأحجار أثناء تنفيذ حملة إزالة لمزرعة فراخ في نجع سعيد مركز دشنا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

كانت قد عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير، تاجر مخدرات، بالسجن 10 سنوات، بمركز نجع حمادي شمالي قنا.

تعود أحداث القضية إلى 12 أكتوبر 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم تامر.ا.م، عامل، ومقيم شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تهمة حيازة واحراز الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، بمركز نجع حمادي كما وجهت له جهات التحقيق تهمة حيازة كتر .

تم ضبط المتهم، وأحيلت القضية التي حملت رقم 22179 لسنة 2022 جنح مركز شرطة نجع حمادي، والمقيدة برقم 2785 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 10 سنوات.