الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

29 مارس.. «الأعلى للثقافة» يُنظم ندوة بعنوان «ثقافة الترشيد والاستهلاك»

الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة تحت عنوان "ثقافة الترشيد والاستهلاك والتكافل"؛ والتي تنظمها لجنة الجغرافيا والبيئة ومقررها الدكتور عبد المسيح سمعان، وذلك في تمام التاسعة مساء يوم الأربعاء الموافق 29 مارس الجاري، بقاعة المجلس.

ومن المقرر أن يدير الندوة الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس ومقرر اللجنة، ويشارك بها طبقًا للترتيب الألفابائي كل من: الدكتور حسن السيد خليل الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عادل عبد الله سليمان خبير الإدارة البيئية والتنوع البيولوجي.

كما يقيم المجلس الأعلى للثقافة حفل تكريم الفائزين في مسابقة لجنة المسرح "النصوص والدراسات النقدية المسرحية" والتي نظمتها لجنة المسرح بالمجلس في فرعي الدراسات النقدية والنصوص المسرحية؛ حيث سيتم تكريم الفائزين في تمام الساعة الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، بقاعة المجلس.

وأعلن عن مسابقة لجنة المسرح في أغسطس الماضي، ضمن عدد كبير من المسابقات التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة؛ ضمن تنفيذ خطة التنمية المستدامة فيما يخص تشجيع ودعم ورعاية المواهب والمبدعين؛ وتم الإعلان عن نتيجة  المسابقة في مؤتمر صحفي في يناير الماضي، وتضمنت المسابقة ثلاث جوائز في كل فرع من الفرعين.

وجاءت نتيجة المسابقة على النحو التالي:   
أولا: فرع الدراسات النقدية
1- المركز الأول: محمود أحمد محمود زكري عن عمله "مسرحية باب الفتوح لمحمود دياب "مساءلة التاريخ والخطاب الدرامي".
2- المركز الثاني: رنا محمد عبد القوي منصور عن عملها "المعالجة الدرامية لآليات المسرحة في الاحتفالات الطقسيـة .. تطبيقًا على بعض النصوص المسرحية المصرية".
3- المركز الثالث: شريف صالح عبده على صالح عن عمله "المعلن والمخفي في مسرحية زوبة المصرية".

ثانيا: فرع النصوص المسرحية
1- المركز الأول: دعاء جمال فهيم عن عملها (الرماد). 
2- المركز الثاني: أحمد سمير قرني محمد عن عمله (أضغاث أحلام). 
3- المركز الثالث: هاني مصطفى محمد قدري عن عمله (قبور بلا موتى).

المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي الأعلي للثقافة ثقافة الترشيد والاستهلاك والتكافل النصوص والدراسات النقدية المسرحية التنمية المستدامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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