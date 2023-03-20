الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

وزير خارجية العراق يبحث مع الاتحاد الأوروبي آليات العمل في المرحلة المقبلة

وزير الخارجيَّة العراقي
وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين

بحث وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، اليوم، مع الاتحاد الأوروبي آليات العمل في المرحلة المقبلة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن وزير الخارجيَّة التقى في مقر المجلس الأوروبيّ نائب رئيس المفوضيَّة الأوروبيَّة الممثل الأعلى للشؤون الخارجيَّة والسياسة الأمنيَّة في الاتحاد الأوروبيّ جوزيب بوريل على هامش أعمال الدورة الثالثة لمجلس التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبيّ المنعقد في العاصمة بروكسل للمدة 19-21 مارس الحالي.

وأوضح أنه جرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المُشترَك بين العراق والاتحاد الأوروبيّ وسُبُل تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وأشار وزير الخارجية العراقية إلى أهمّيَّة اتفاق الشراكة والتعاون الذي يأطر العلاقة مع الاتحاد الأوروبيّ.

وأضاف البيان: «تم التباحث بشأن أعمال اللجان الثلاث المنبثقة عن اتفاق الشراكة والتعاون وآليات العمل في المرحلة القادمة التي من شأنها أنَّ تضع العلاقة المتميزة بين العراق والاتحاد الأوروبيّ على أرض الواقع».

من جانبه، قال بوريل: «التزام الاتحاد الأوروبيّ ببنود الاتفاقيَّة والأطر الخاصة بتفعيلها»، لافتا إلى أهمّيَّة العراق الجيوسياسيَّة بالنسبة للإتحاد الأوروبيّ، والدور الفعال للدبلوماسيَّة العراقيَّة في المنطقة. 

وتابع البيان أنه تم التباحث بشأن الأوضاع الإقليميَّة والدوليَّة الراهنة التي تهم الجانبيين.

وحضر اللقاء عن الجانب العراقيّ كل من وكيل الوزارة للعلاقات الثنائيَّة، ورئيس دائرة أوروبا، وسفير العراق ونائب رئيس البعثة في بروكسل.

  كما حضر اللقاء عن الجانب الأوروبيّ نائب الأمين العام لإدارة العمل الخارجيّ ومستشار الممثل الأعلى للشؤون الخارجيَّة والسياسة الأمنيَّة في الاتحاد الأوروبيّ ومدير قسم الشرق الأوسط في إدارة العمل الخارجيّ. 

الاتحاد الأوروبي العراق التعاون الجيوسياسي ة الدولي ة الراهنة اوروبا

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