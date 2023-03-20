الإثنين 20 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. وصول 3 آلاف سائح من جنسيات مختلفة إلى مرسى علم

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار ساعات اليوم الإثنين، 7 رحلات طيران دولية تصل من عدة دول مختلفة علي متنها 3 الاف سائح، وذلك ضمن 106 رحلات يستقبلها المطار خلال الأسبوع، وحتى الجمعة المقبلة.

وتعمل السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي، على تسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين من عدة دول مختلفة وتطبيق الإجراءات الاحترازية فور وصولهم إلى أرض المهبط.

وكشفت جداول التشغيل اليومية، أن المطار يستعد لاستقبال رحلة من قادمة من التشيك و3 رحلات من المطارات الايطالية المختلفة، ورحلةداخلية من مطار القاهرة، ورحلتين خاصة. 

وتبين من رحلات الطيران الوافدة خلال الأسبوع حسب جداول التشغيل، أن المطار من المقرر أن يستقبل  بداية من اول أمس السبت، وحتىنهاية الأسبوع 106 رحلات طيران دولية أوروبية مختلفة، تصل أغلبها  من 10 دول أوروبية، على رأسها بولندا والتشيك وألمانيا وهولنداوسويسرا وبلجيكا.

جنسيات مختلفة رحلات الطيران مطار مرسى علم الدولي مطار مرسى علم موانئ البحر الأحمر مرسى علم الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المزايدون على جهود مساعدة الفقراء لا يعرفونهم

الأكثر قراءة

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

«مدبولى» يشهد توقيع اتفاقية المساهمين بين قناة السويس وشركات «V» اليونانية

«خافت من الفضيحة».. رسالة «واتساب» تكشف لغز سقوط سيدة من الثامن بالمرج

إحالة المتهم بإدارة منظومة لخدمات الإنترنت بدون ترخيص فى الجيزة للجنايات

إصابة 4 في حادثي سقوط من قطار وتصادم دراجتين بالمنيا

الرئيس الصينى يدعو لعقاب صارم لقتلة الصينيين فى إفريقيا الوسطى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما بعد تفاهمات شرم الشيخ ومواقف «الأطراف الخمسة»؟..

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

ماجد حبته

هل يهدّد بوتين بغزو لاهاى؟!

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتائج الاجتماع الخماسى فى مصر.. عدم المساس بالوضع فى القدس «قولًا وفعلًا»

استحداث آليات للتعاون بين فلسطين وإسرائيل.. ورفعها لقيادات 5 دول بينهم مصر

الاجتماع الخماسى فى مصر: إسرائيل تلتزم بوقف إصدار تراخيص استيطانية لـ 6 أشهر