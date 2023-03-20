اليوم.. وصول 3 آلاف سائح من جنسيات مختلفة إلى مرسى علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار ساعات اليوم الإثنين، 7 رحلات طيران دولية تصل من عدة دول مختلفة علي متنها 3 الاف سائح، وذلك ضمن 106 رحلات يستقبلها المطار خلال الأسبوع، وحتى الجمعة المقبلة.

وتعمل السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي، على تسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين من عدة دول مختلفة وتطبيق الإجراءات الاحترازية فور وصولهم إلى أرض المهبط.

وكشفت جداول التشغيل اليومية، أن المطار يستعد لاستقبال رحلة من قادمة من التشيك و3 رحلات من المطارات الايطالية المختلفة، ورحلةداخلية من مطار القاهرة، ورحلتين خاصة.

وتبين من رحلات الطيران الوافدة خلال الأسبوع حسب جداول التشغيل، أن المطار من المقرر أن يستقبل بداية من اول أمس السبت، وحتىنهاية الأسبوع 106 رحلات طيران دولية أوروبية مختلفة، تصل أغلبها من 10 دول أوروبية، على رأسها بولندا والتشيك وألمانيا وهولنداوسويسرا وبلجيكا.