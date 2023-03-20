مواجهة جماهيرية بين غزل المحلة والإسماعيلى فى دور الـ16 ببطولة رابطة الأندية المحترفة

يستضيف غزل المحلة فريق الإسماعيلي في الرابعة عصر اليوم بملعب غزل المحلة في دور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتعد المباراة فرصة للفريقين للعودة للانتصارات خاصة الإسماعيلي الذي يعاني من شبح الهبوط ولم يحقق الفوز في أخر أربع مباريات ببطولة الدوري ويحتل المركزقبل الأخير برصيد 16 نقطة وكذلك فشل غزل المحلة في تحقيق الفوز خلال آخر ست مباريات ببطولة الدوري ويفتقد جهود عبد الرحمن عاطف لانضمامه للمنتخب الأوليمبي .

عبد الباقى جمال المدير الفنى لفريق غزل المحلة اختار22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : عمرو شعبان وأحمد ميهوب ومصطفى العش وإيهاب سمير ومعاذ الحناوى ومحمد نبيه وطارق سامى والسيد الشبراوي ومحمد جابر وأحمد رضا ومحمد ربيع ريشا وأحمد النادرى وحميد ماو ومحمد سيد بازوكا وأحمد الشيخ ومصطفى ديشا وشارلز باسي وإبراهيم عايش وجابريل أوروك وحازم مرسى وعاطف الحكيم وكريم مصطفى.

واختار حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد فوزى ومحمد كوكو وأحمد عادل عبد المنعم وباهر المحمدى ومحمد هاشم ومحمد نصر وعصام صبحى ومحمد دسوقى ومحمد بيومى وعمرطارق الوحش وعماد حمدى وصالح جمعة ومحمد حسن وعمر الساعى وسيرجى أكا وأحمد مدبولى ومحمد الشامى وعبد الرحمن مجدى وكريم الديب وفراس شواط ومحمد عبد السميع وياو أونور.

ويفتقد الإسماعيلي جهود ستة لاعبين لأسباب مختلفة حيث يغيب الثلاثي كريم عرفات وحمدى النقاز ومحمود الشبراوى بسبب الإصابة ومحمد مخلوف للإيقاف حيث حصل على ثلاثة إنذارات في بطولة كأس الرابطة الموسم الماضي والحارس محمد صبحي وأحمد محسن لأسباب فنية.

يدير المباراة محمد التابعي غازي ويساعده مصطفى عطية ومحمد القاضي ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا وخالد الغندور حكم فيديو وعمرو العطار مساعد حكم فيديو.