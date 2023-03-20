تفريغ الكاميرات لحل لغز العثور على جثة تاجر لحوم مجمدة بالمرج

كشف مصدر أمني أن رجال مباحث المرج بقيادة المقدم كريم البحيري يقومون بتفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة تاجر لحوم مجمدة داخل محله بدائرة القسم.

جهود مكثفة لحل لغز القضية

وتكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة تاجر لحوم مقتولا بطلق ناري في ظروف غامضة داخل محله بالمرج

تشريح الجثة

وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها بشأن الواقعة وملابساتها وضبط الجناة

استدعاء أسرة المتوفي

كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

تلقي البلاغ

وتلقى المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من أهالي أحد العقارات بدائرة قسم الشرطة بالعثور على تاجر لحوم مجمدة مقتولا داخل محله، وبالانتقال تبين العثور على جثة تاجر لحوم مجمدة يدعى «ج. ع» في العقد الرابع من العمر وسط بركة من الدماء داخل محله.

وبالفحص تبين إصابته بطلق ناري في الوجه، ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، والعثور على متعلقاته الشخصية.

تحريات المباحث

وكشفت التحريات، أن المجني عليه من كبار تجار اللحوم المجمدة في المرج، وجار فحص علاقاته لكشف غموض الواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.