الإثنين 20 مارس 2023
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استشارى كبد: المبادرات الطبية التى قامت بها الدولة برعاية الرئيس فخر للمصريين

الدكتور محمد منيسي
الدكتور محمد منيسي استشاري الكبد والجهاز الهضمي

قال الدكتور محمد منيسي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي، إنه من المبادرات الطبية الهامة القضاء على قوائم الإنتظار، ومنظومة التأمين الصحي الشامل.

 

مبادرة القضاء على فيروس سي ساهمت في عمل مسح شامل لكل المصريين

 وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل مبادرة قامت بها الدولة بتكليف من الرئيس السيسي، هي فخر لكل المصريين، مؤكدًا أن مبادرة القضاء على فيروس سي، ساهمت في عمل مسح شامل لكل المصريين، وهو الأمر الذي ساعد في كل المبادرات الأخرى من حيث توفير قاعدة بيانات للمواطنين.

 

وأشار إلى أن مبادرات الرئيس لمنع التقزم، وعلاج ضمور العضلات، وزراعة القوقعة والكشف عن الأمراض الغير سارية وعلاج السمنة، والكشف عن فيروس سي للأطفال، كلها توفر على الدولة تكلفة علاج المريض عندما يتم اكتشاف المرض متأخرًا.

 

وأكد أن المبادرات شملت كل المحافظات والقوافل الطبية وصلت إلى الأماكن النائية وهي ليست سهلة والأداء المصري كان عظيم ونستحق الاشادة الدولية بالأداء العالمي.

وأوضح أن هذه المبادرات الطبية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت ضرورية لانه كان هناك أزمات متراكمة على مدار الزمن، مشيرا إلى أنه في السابق لم يكن هناك مراكز غسيل الكلى، والآن مراكز الكلى أصبح عددها 745 مركزًا على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك بيت خالي من مصاب فيروس سي.
 

وأكد استشاري الكبد، أن مبادرة القضاء على فيروس سي، حققت نجاحًا مشرفًا خاصة أنها لم تشمل المصريين فقط ولكنها ضمت العديد من الجنسيات الأخرى والعالم كله أراد الإستفادة من تجربة مصر خاصة في هذه المبادرة بعد إشادة منظمة الصحة العالمية بها، لافتا إلى أن البنية التحتية تم تعظيمها وظهر ذلك خلال فترة كورونا، ومنظمة الصحة العالمية أشادت بالأداء الطبي المصري خلال الجائحة.

واختتم أن هناك نقلة نوعية في مجال الأدوية، ومدينة الأدوية التي افتتحتها مصر وقامت بإنتاج لقاح "مودرنا" الذي استخدمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والعددي من اللقحات الأخرى. 

استشاري الكبد المبادرات الطبية فيروس سي فخر لكل المصريين منع التقزم

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