الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«2 مليون وجبة».. صندوق تحيا مصر يقود قطار الخير فى رمضان

تحيا مصر
تحيا مصر

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق يكثف قوافل الحماية الاجتماعية قبيل شهر رمضان، ويدشن قوافل أبواب الخير لإفطار الصائمين في رمضان.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع على قناة «صدى البلد»، أنه سيتم توفير وجبات الإفطار والسحور والوصول إلى 2 مليون صائم.

وأشار إلى أنه سيتم توفير 200 طن سلع غذائية من خلال قوافل الخير بسوهاج، إلى جانب توفير 2 مليون قطعة ملابس لنحو مليون مواطن.

وأكد المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، أن معرض دكان الفرحة يوفر 20 ألف قطعة ملابس للأسر الأولى بالرعاية، بينما قوافل أبواب الخير توفر 200 طن مواد غذائية جافة و7 أطنان لحوم ونصف طن دواجن.

وأشار إلى تكثيف أنشطة صندوق تحيا مصر؛ لتخفيف الأعباء عن الأسر المستهدفة خلال الشهر الكريم، إضافة إلى تيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية من خلال توفير الأجهزة المنزلية لهن .

واستكمل: «هناك عدد كبير من المتطوعين يشاركون في تقديم الخدمة للأسر الأولى بالرعاية»، موضحًا أنه منذ عام 2014 نجح صندوق تحيا مصر في تنفيذ مشروعات للمواطنين بقيمة 22 مليار جنيه، إلى جانب توفير 36 ألف مشروع للمرأة المعيلة.

واختتم أن صندوق تحيا مصر يعمل على توسيع قاعدة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

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