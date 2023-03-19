ريفرز النيجيري يعبر إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية بعد التعادل مع ديابل نوار الكونغولي

عبر فريق ريفرز يونايتد النيجيري، إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية (موسم 2022-2023)، وذلك عقب تعادله أمام ضيفه ديابل نوار الكونغولي، بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب (جودسويل أكبابيو)، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الثانية للبطولة.

ورفع ريفرز يونايتد، رصيده إلى 10 نقاط، في صدارة المجموعة، ليضمن مقعده في الدور المقبل، دون انتظار نتيجة مباراته في الجولة الأخيرة أمام آسيك، بينما رفع ديابل نوار، رصيده إلى 5 نقاط، في المركز الثالث.

منح الغاني إيمانويل إيمبياه، لاعب ريفرز، التقدم لديابل نوار، بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 28، لكن نوانجوا نييما، سجل التعادل للفريق النيجيري، في الدقيقة 73، ليعود بعدها اللاعب ذاته، ليضيف الهدف الثاني لريفرز، في الدقيقة 77، قبل أن يتمكن ديو باسينجا، من تسجيل هدف التعادل للفريق النيجيري، في الدقيقة 81 من زمن اللقاء.

وتجرى حاليًا مواجهة موتيما بيمبي الكونغولي وضيفه آسيك ميموزا الإيفواري، في المباراة التي تجمعهما على ملعب (11 نوفمبر) بالعاصمة الأنجولية لواندا، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة ذاتها للبطولة.