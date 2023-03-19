الأحد 19 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التربية والتعليم يعلن إطلاق مسابقة «أولمبياد مدارس مصر» فى محافظات الجمهورية

المسابقه
المسابقه

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن انطلاق مسابقة "أولمبياد مدارس مصر" في كافة محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب تدشين فعاليات المسابقة بمحافظة السويس تحت شعار "مع بعض نكبر".

جاء ذلك خلال فعاليات نهائي مسابقة "أولمبياد مدارس مصر" بمحافظة السويس، بحضور اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

وتأتي هذه المسابقة ضمن مبادرات وزارة التربية والتعليم، لإحياء النشاط الطلابي، واكتشاف المواهب في المدارس.

وقال الدكتور رضا حجازي، في كلمته خلال الاحتفالية، إن المدرسة عادت إلى دورها الطبيعي، مشيرًا إلى أن المدرسة ليست مجرد اجتياز اختبار ولا يجب اختزال التعليم في هذه الفكرة، فالاختبار التحصيلي هو مجرد وسيلة ولا يجب أبدًا أن يتحول إلى غاية.

وأعرب الوزير عن سعادته بتطبيق يوم الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والذي أثبت دور المدرسة في إعداد الطالب للحياة، واستفادة الطلاب من هذه التجرية، مشيدًا بأداء الفرق المشاركة في المسابقة سواء في طريقة التفكير، وطريقة تحديد المشكلة من خلال إجرائهم لاستبيانات ومقابلات، مؤكدًا أن الطلاب ينطلقون ويبدعون من خلال مثل هذه الفرص.

وأشار الوزير إلى أهمية إلقاء الضوء على النماذج التعليمية المتميزة مثل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وقال الوزير: "إن النجاح الذي تحقق يؤكد أن القراءة الحرة وتحصيل الثقافة العامة تعطي مساحة للطالب وفرصة أكثر للتعلم؛ لذلك كان من بين آليات التقييم للمسابقات المعرفية تحقيق القدر الأكبر في القراءة".

وأضاف الدكتور رضا حجازي: "إن القراءة لها دور كبير في تحقيق النضج الفكري لدى الطلاب، مشيرًا إلى أن رؤية مصر 2030 تتحقق بوجود طالب يعتز بذاته فخور ببلاده قابل للتعددية قادر على التنافسية".

وأكد الوزير أن ممارسة الطالب لنشاط واحد من الممكن أن يحقق له نواتج التعلم، موضحا أن التجارب التي جرت خلال فعاليات المسابقة أثبتت نجاحا مبهرا.

وفي ختام كلمته، وجه الوزير الشكر لمحافظ السويس، مؤكدًا أنه من محافظة السويس الباسلة ستنطلق المبادرة إلى جميع محافظات مصر، مؤكدًا أن جميع المبادرات التي تم عرضها في الفعالية ستتبناها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وخلال كلمته، أعرب اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، عن سعادته لاختيار وزارة التربية والتعليم المحافظة لإطلاق "أولمبياد مدارس مصر"، لافتاً إلى وجود مديرية تعليمية قوية ومعلمين يستحقون كل التقدير والاحترام، وأبنائنا الطلاب نابهين أمنيتهم الوصول إلى أعلى المناصب العليا.

وفي ختام الفعاليات، كرم الوزير ومحافظ السويس لجنة التحكيم ومديري المشروعات، كما تم تكريم الفرق المشاركة في الأولمبياد بالكامل وتقديم شهادة تقدير للفرق الـ16 المشاركة فى المسابقة، كما تم تكريم المشرفين، وتكريم الفريق الفائز بجائزة الروح الرياضية وفازت بها المدرسة الفرنسية الرسمية للغات.

كما كرم الوزير ومحافظ السويس الموهوبين من الطلبة والطالبات في المجالات المختلفة والذين شاركوا في الأولمبياد بمواهبهم في الرسم والعزف والغناء والإلقاء.

كما تم تكريم مدرسة السويس الثانوية الجديدة بنات، ومدرسة مصطفى مشرفة الإعدادية المشتركة لفوزهم في مسابقة المشروعات التنموية بالمركز الأول.

وتكريم فريق مدرسة السويس الثانوية الجديدة بنات بمسابقة الرياضة الترفيهية، كما تم تكريم فريق مدرسة نبوية موسى الإعدادية بمسابقة المعارف.

احتفالية التربية والتعليم والتعليم الفني الاحتفالية اكتشاف المواهب إطلاق مسابقة التربية والتعليم والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

المزايدون على جهود مساعدة الفقراء لا يعرفونهم

الأكثر قراءة

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

اختل توازنه.. مصرع مدرس سقط من أعلى نخلة في الإسماعيلية

«2 مليون وجبة».. صندوق تحيا مصر يقود قطار الخير فى رمضان

انتقال الحماية المدنية لموقع انهيار جزئي بأحد العقارات في بني سويف

وزير التعليم: الامتحانات وسيلة وليست غاية وأناشد الطلاب بالقراءة الحرة

الجيش الملكي يخطف بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.. وصراع بين بيراميدز وفيوتشر على المقعد الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما بعد تفاهمات شرم الشيخ ومواقف "الأطراف الخمسة"؟..

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

ماجد حبته

هل يهدّد بوتين بغزو لاهاى؟!

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

استحداث آليات للتعاون بين فلسطين وإسرائيل.. ورفعها لقيادات 5 دول بينهم مصر

الاجتماع الخماسى فى مصر: إسرائيل تلتزم بوقف إصدار تراخيص استيطانية لـ 6 أشهر

استضافته مصر.. ننشر نص بيان الاجتماع الخماسى للتهدئة بين فلسطين وإسرائيل