الإثنين 20 مارس 2023
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محافظات

«طب طنطا» تحتفل بتخريج الدفعة الـ 59 بالغربية

كلية الطب جامعة طنطا
كلية الطب جامعة طنطا

نظمت كلية الطب جامعة طنطا احتفالية كبرى اليوم لتخرج الدفعة الـ59، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، وحضور الدكتور محمد حسين  نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور هوايدا اسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشبينى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن التطاوى المشرف العام على المستشفيات الجامعية، والدكتور بهاء توفيق نقيب أطباء الغربية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأعرب الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة عن خالص سعادته بتواجده وسط الطلاب الخريجين من كلية الطب، مقدماً التحية لأولياء أمور الخريجين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية لجهودهم فى التدريس للخريجين، موضحاً أن اليوم هو يوم الحصاد للطلاب الذين اجتهدوا سنوات طويلة من الدراسة، مؤكداً أن أهم أهداف الجامعة أن تصنع أجيال تجمع بين العلم الراسخ والخلق الرفيع القويم، بتوفير بيئة تعليمية ملهمة تقود الطلاب للنجاح، لافتًا إلى أن الكلية ستظل تفتح أبوابها لهم للاستفادة من امكانياتها والاستزادة من خبرة وتجارب وعلم من سبقوهم من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

ووجه الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة الخريجين بمواصلة بذل أقصى الجهود في مهنتهم، فاليوم هو يوم جنى ثمار تعبهم طوال سنوات الدراسة، لافتاً إلى فخره بتخرجه من كلية الطب جامعة طنطا، موجهاً التحية لأسر الخريجين لجهودهم مع أبنائهم طوال سنوات دراستهم.

من جانبه، قدم د.أحمد غنيم عميد الكلية التهنئة للطلاب الخريجين وأولياء أمورهم، مطالباً اياهم ببذل مزيد من الجهود فى حياتهم العملية موضحاً أن اليوم يمثل بداية طريق جديد ومرحلة جديدة من حياتهم المهنية مؤكداً أن الكلية تسعد دائما باستقبال أبنائها الخريجين والتواصل الدائم معهم، مقدماً الشكر للجنة المنظمة للحفل لدورها فى اظهار الحفل بهذا الشكل الرائع الذى يليق بالكلية.

كلية جامعة طنطا تحتفل بتخريج الدفعة

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