الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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خالد عكاشة: على «المحافظين» وضع حلول لتهدئة الشارع البريطاني

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الأزمة الحالية التي تعاني منها بريطانيا عميقة على المستوى السياسي، بعد التغييرات الوزارية المتلاحقة بعد أشهر قليلة من بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن بريطانيا كانت أكثر الدول التي تضررت بعد الحرب على مستوى الدول الأوروبية والدول الكبرى الداعمة للحرب. 

وأشار إلى أن بريطانيا بها أزمات ركود وتوظيف من جراء الخروج من الاتحاد الأوروبي ولكنها لم تكن بهذا القدر من الوضوح إلا بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

حزب المحافظين الأكثر تأثرًا بالتدهور البريطاني

وأكد أن حزب المحافظين، هو الأكثر تأثرًا بهذا التدهور باعتباره الحاكم وإن لم يضع حلولًا للأزمة الحالية لمحاولة تهدئة الشارع، فإنه سيكون هناك دعوات لتغيير رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن هناك تيارات تطالب بالعودة للاتحاد الأوروبي من جديد.

خالد عكاشة المحافظين محاولة تهدئة الشارع تغيير رئيس الوزراء بريطانيا الأزمة الحالية الاتحاد الأوروبي

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