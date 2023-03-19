الأحد 19 مارس 2023
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محافظات

تزويد مستشفى رشيد بأحدث وحدة مناظير المسالك البولية وأمراض النساء

جريدة الدستور

أشاد د.هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بالبحيره ، بالدور الهام الذي تقوم به الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني فى المشاركة بالنهوض بالمنظومة الصحية ، لافتًا إلى أنه تم تزويد مستشفى رشيد بدعم المجتمع المدني ، بأحدث وحدة مناظير للمسالك البولية وأمراض النساء ، وتشمل مناظير النساء كل جراحات أمراض النساء بالمنظار ،ومناظير المسالك البولية وتشمل استئصال البروستاتا بالمنظار بجهاز ثنائى القطبية Bipolar، والمناظير التشخيصية لأمراض المثانة ، ومناظير أورام وجراحات المثانة ، وحصوات المثانة والحالب ، ومناظير مجرى البول .

كما أكد الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية أن وجود هذه الوحده هام جدًا ووجودها سيُحدث طفرة نوعية حقيقية  في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمترددين على مستشفى رشيد، من جميع ابناء محافظة البحيره .

وأشار الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، إلى أن هناك تطوير دائم تشهده المنظومة الصحية بمحافظة البحيرة، وأنها شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية على مستوى أعمال الإنشاءات والتجهيزات بأحدث المعدات الطبية، مقدمًا الشكر لمؤسسات المجتمع المدنى في تطوير المستشفيات والتي تعد مبادرة طيبة لخدمة المرضى.

وأشار الدكتور عبد الوهاب منسي مدير المستشفى بأن العمل بالوحده يتم تحت إشراف نخبة مميزة من الإستشاريين والأخصائيين وأنه تم تزويد المستشفى سابقا بوحدة لمناظير الجهاز الهضمى.

من ناحية أخرى، قامت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة برئاسة د.هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ، بتنفيذ قاقلة سكنية شاملة لجميع التخصصات الطبية المختلفة وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأكد جميعة أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف على المواطنين وعمل التحاليل الطبيه الشامله وذلك بقرية البستان التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات 

ؤسسات المجتمع المدني البستان الأستاذ الدكتور الاهلى الجمعيات التخصصات الطبية المختلفة التحا

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