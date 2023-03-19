ندوة عن «دور البحث العلمي فى التنشئة الاجتماعية» بالخارجة

نظم حزب مستقبل وطن، الأحد، ندوة تثقيفية بمدرسة اللغات المتميزة بحي "السلام" بمدينة بمركز الخارجة، انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس الحزب وتنفيداً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام وإشراف المحاسب جمال آدم أمين الحزب بمحافظة الوادي الجديد

وقال عبدالحميد منصور ، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الخارجة في بيان إعلامي له، اليوم، إنه استكمالا لما يقدمة حزب مستقبل وطن من سلسلة الفاعليات بمدارس مركز الخارجة.

وأوضح أمين الحزب بالخارجة، أنه جري البدء فى تنفيذ الفاعليات اعتبارا من الأول من مارس بالتنسيق مع إدارة الخارجة التعليمية تحت عنوان " دور البحث العلمى فى التنشئة الاجتماعية لبناء الشخصية من أجل مجتمع منتج"، مشيرًا إلي حضور عدد من أمناء الحزب بالمركز، وطلبة وأساتذة مدرسة اللغات المتميزة.

من جانبه، أكد الدكتور ايمن مسلم أمين شئون التعليم و البحث العلمى بالحزب بمركز الخارجة ان الفاعليات التى سيتم تنفيذها على مدار شهر مارس بالاشتراك مع أمانة تنمية الموارد والخدمة الاجتماعية وأمانة النقل والموصلات وأمانة العلاقات العامة و أمانة الشئون البرلمانية.

ويتقدم أمين الحزب بمركز الخارجة النائب عبد الحميد منصور بالشكر لمديرية التربية و التعليم متمثلة فى إدارة الخارجة التعليمية بقيادة وصفى حسن عبد الموجود ومدير إدارة مدرسة اللغات المتميزة أسعد سعد فرح، على حسن تعاونهم الصادق فى نجاح الفاعلية.

كما نظُم الحزب ندوة صحيه تثقيفه بمدرسة تنيدة الثانويه بمركز بلاط عن التغذيه السليمة في شهر رمضان.

وقال كمال عبد اللطيف محمد أمين الحزب بمركز بلاط ، في بيان إعلامي له، اليوم الاحد ، إنه استكمالا للندوات الصحية والتثقيفية التي تقوم بها أمانة الصحة والسكان لأبنائنا الطلاب في القطاع التعليمي بمركز ومدينة بلاط جرى تنفيذ ندوة تثقيفية صحية من خلال أمانة الصحة والسكان بالمركز بإشراف الدكتور صلاح محمد علي بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة التعليمية ببلاط ، عن التغذيه السليمة في رمضان وذلك بمدرسة تنيدة الثانويه بمركز ومدينة بلاط ، حاضر فيها أماني سعد محمد المثقف الصحي بالإدارة الصحية ببلاط.