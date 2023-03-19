قفزة في عدد مستخدمي تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة

قالت شبكة "إن بي سي" نيوز الأمريكية إنه رغم محاولات البيت الأبيض والإدارة الأمريكية تقييد التطبيق الصيني الشهير تيك توك، إلا أن أحدث البيانات تشير إلى زيادة في عدد مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة الامريكية وسط اشارات واضحة بفشل جهود الادارة الأمريكية ضد حظر تيك توك.

زيادة عدد مستخدمي تيك توك

ووفقا لتقرير الشبكة الامريكية فانه الآن لدى TikTok 150 مليون مستخدم نشط في الولايات المتحدة ، حيث حدثت قفزة بنسبة 50٪ في المستخدمين النشطين للتطبيق، مما يؤكد أن التطبيق أصبح أكثر رسوخًا في الولايات المتحدة على مدار السنوات الثلاث تقريبًا التي جاهدت فيها واشنطن حول كيفية كبح جماحه.

رئيس تيك توك أمام الكونجرس الخميس القادم

ووفقا للشبكة الامريكية، سوف يدلى عندما يدلي الرئيس التنفيذي لتطبيق تيك توك" Shou Zi Chew " بشهادته أمام الكونجرس يوم الخميس القادم ومن المقرر أن يكشف عن بيانات داخلية جديدة تشير إلى أن تطبيق مشاركة الفيديو الشهير متورط في حياة الأمريكيين اليومية أكثر مما يدركه أي شخص.

ويقول التطبيق الشهير تيك توك إن حوالي 100 مليون شخص في الولايات المتحدة هم مستخدمون منتظمون للتطبيق، ولكن عندما يدلي Chew بشهادته أمام لجنة مجلس النواب للطاقة والتجارة ، سيقول أن هذا الرقم وصل الآن إلى 150 مليونًا ، وفقًا لتصريحات ااستراتيجي ديمقراطي كبير مستشار في تطبيق TikTok للشبكة الامريكية.

الادارة الأمريكية تعارض تيك توك

وقالت إن بي سي: يجادل المشرعون من كلا الحزبين ، والبيت الأبيض ، بأن TikTok ، المملوكة لشركة ByteDance الصينية ، تشكل تهديدًا للأمن القومي لأن بكين يمكن أن تستخدمها للتأثير على الرأي العام الأمريكي أو الوصول إلى بيانات الأمريكيين لأغراض شائنة ، مثل تجسس.

في ديسمبر ، وقع الرئيس جو بايدن مشروع قانون للإنفاق يحظر على TikTok من أجهزة الحكومة الأمريكية. تحقق وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي حاليًا في TikTok و ByteDance ، بما في ذلك مزاعم بأن موظفي الشركة تجسسوا على الصحفيين.

تأتي شهادة Chew في الوقت الذي وصلت فيه الجهود المبذولة في واشنطن لحظر TikTok المحتمل في الولايات المتحدة إلى ذروتها. يدعم بايدن الآن مشروع قانون من الحزبين يمكن أن يفعل ذلك تمامًا ، وقد أخبرت إدارته مؤخرًا موقع TikTok أن أصحابها الصينيين يبيعون حصصهم في الشركة أو التطبيق قد يواجهون حظرًا أمريكيًا.