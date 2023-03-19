أستاذ طاقة: الهيدروجين الأخضر من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار فى مصر

قال حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إن الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من المجالات الجاذبة للاستثمار بمصر، لأنها تتمتع بميزة نسبية في هذا المجال لتوافر مصادر الطاقة المتجددة بها بتكلفة منافسة والنقطة الثانية قرب مصر من الدول المستوردة للطاقة.

كيفية إنتاج الهيدروجين الأخضر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يتم من خلال فصل الهيدروجين عن الماء باستخدام طاقة نظيفة، مشيرًا إلى أنه في 2017، وضعت الاستراتيجية اليابانية لاستخدام الهيدروجين الأخضر، وبعدها كان الاتحاد الأوروبي، كما أصدرت مصر استراتيجية خاصة بها وأصبح مجالًا جاذبًا للاستثمار.

وتابع أنه يوجد 16 خطاب تفاهم مع أطراف مختلفة ممتدة على مستوى العالم لاستثمار الطاقة بمصر، مؤكدًا أنه في حال تطبيقها فإن تكلفتها قد تصل إلى 33 مليار دولار، لأنه من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار المباشر في مصر.

وكشف عن سر تأخر هذه التعاقدات، مؤكدًا أن سوق الهيدروجين الأخضر ما زالت قيد التشكل على مستوى العالم، وهناك استراتيجيات وخطط موضوعة من الدول أن يلعب الهيدروجين دورًا هامًا في الطاقة.