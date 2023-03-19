الأحد 19 مارس 2023
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تحقيقات ومتابعات

وزير التعليم: الامتحانات وسيلة وليست غاية وأناشد الطلاب بالقراءة الحرة

رضا حجازى
رضا حجازى

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال احتفالية أولمبياد مدارس مصر أن المدارس رجعت لوضعها الطبيعي، مضيفًا أن الاختبارات تحصيلية وأن النشاط هو الأساس.

وأضاف: “أولياء الأمور اقتنعوا أن أولادهم استفادوا من أولمبياد مدارس مصر”.

استكمل الوزير: “الطلاب لما بيلاقوا فرصة بجد بينطلقوا”، وأشاد الوزير بمدارس المتفوقين والتكنولوجيا التطبيقية.

وقال وزير التربية والتعليم: “نحن نفكر في المسابقات المعرفية لأن القراءة الحرة هي التي تجلب معرفة أكثر والتجربة الخاصة باولمبياد مدارس مصر اثبتت أننا علي الطريق الصحيح”.

وقال الوزير: “الامتحان يكون وسيلة وليست غاية لذلك أطالب بالقراءة الحرة دائمًا”.

وأعلن الدكتور رضا حجازي انطلاق مبادرة أولمبياد مدارس مصر على جميع المحافظات خلال السنوات المقبلة.

واختتم الوزير: “سوف ننفذ المسابقة علي مستوي جمهورية مصر العربية”.

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