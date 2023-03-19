مظلة حماية وخير.. الدولة تبدأ حملة الأيام الأخيرة استعدادًا لرمضان

بأقصى جهد وعلى مدار ٢٤ ساعة، تواصل مختلف الجهات والوزارات الحكومية بذل الجهود لتوفير جميع السلع فى الأسواق، بجودة عالية وبتخفيضات حقيقية، قبيل حلول شهر رمضان المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية، للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التى تلقى بظلالها على جميع أسواق دول العالم، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، التى تتقاطع مع فترة التعافى من جائحة فيروس كورونا وما نتج عنها من إغلاق عام تسبب فى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد بالغذاء والطاقة حول العالم نتجت عنه ارتفاعات جنونية فى الأسعار. وتسابق الحكومة الزمن للتحرك فى جميع الاتجاهات لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، حيث تولى أهمية كبرى لتوفير السلع الغذائية من خلال المجمعات الاستهلاكية الكبرى وشوادر ومعارض «أهلًا رمضان» التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة إلى منافذ وزارة الزراعة، ومنافذ القوات المسلحة و«أمان» التابعة لوزارة الداخلية، لتوفير سلع ومنتجات غذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة، إلى جانب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضمان جودة المعروض من السلع وضبط المخالفين.

«الزراعة»:276 منفذًا ثابتًا ومتحركًا لبيع السلع والياميش بتخفيضات 40%

كشف الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المتحدث باسم الوزارة، عن أن «الزراعة» استعدت لشهر رمضان بمعارض ومهرجانات للتمور ومبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»، و٢٧٦ منفذًا ثابتًا ومتحركًا، منها ٢٤٣ منفذًا ثابتًا و٣٣ منفذًا متحركًا لبيع السلع الغذائية واللحوم وياميش رمضان.

وقال «القرش»، لـ«الدستور»: «معارض مبادرة (خير مزارعنا لأهالينا) توفر احتياجات الأسر من السلع الأساسية، بتخفيضات تتراوح بين ٢٠٪ و٤٠٪ على جميع السلع»، مؤكدًا: «جميع المنتجات والسلع متوافرة فى جميع المنافذ».

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تشارك فى أغلب معارض «أهلًا رمضان» على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة التموين والوزارات والجهات المعنية، لافتًا إلى أن الوزارة- ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية- تحرص على التأكد من سلامة المعروضات من السلع الغذائية فى الأسواق.

وأوضح: «هناك جهود تبذلها وزارة الزراعة من أجل فحص الخضر والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، كما تعمل الوزارة على زيادة المعروض من السلع الغذائية واللحوم بكميات كافية فى منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية».

«التموين»:حملات لردع المتلاعبين بالأسعار

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من المبادرات لضمان استقرار وتوافر السلع الغذائية، وذلك بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية.

وتسعى الوزارة لدعم المواطن فى مواجهة الأزمات العالمية المتتالية خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية التى ما زالت مستمرة إلى الآن.

ونجحت الوزارة فى الحد من الارتفاع المستمر لأسعار السلع الغذائية، ووفرت دعمًا مناسبًا لمنظومتى المقررات التموينية والخبز المدعم واستدامة توفير الدعم السلعى والخضروات واللحوم والأسماك.

وقال عبدالمنعم خليل، رئيس إدارة الرقابة الداخلية بالوزارة، إن جميع مبادرات الوزارة تخضع للرقابة المشددة، لافتًا إلى أنه يتم استهداف الأسواق بحملات مشتركة بين وزارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.

وأضاف أن تلك الحملات بمثابة رسالة ردع لكل من يحاول التربح بشكل غير قانونى وأولئك الذين يخزنون السلع بشكل يؤثر على الأسواق.

وأشار إلى أن وزارة التموين استطاعت ضبط أسعار السلع الغذائية والخضروات واللحوم والأسماك والدواجن بعد ارتفاعها بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه تم التوسع فى إقامة المعارض ومنافذ بيع المنتجات، فضلًا عن تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية.

«الصحة»:البحث عن الأغذية مجهولة المصدر.. وقوافل للعلاج بالمجان

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة وجهت بتكثيف الحملات على أماكن تصنيع وتخزين ياميش رمضان.

وأضاف أن القطاع الوقائى أصدر منشورًا لإدارات مراقبة الأغذية بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية فى أماكن تداول الأغذية، والتزام العاملين بها بتعليمات الوقاية الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفة يجرى رصدها.

وطالب المواطنين بعدم شراء أى مواد غذائية من مصادر مجهولة والتأكد من تاريخ الصلاحية والانتهاء وأماكن التصنيع، تجنبًا لشراء منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك. وأشار إلى أن الوزارة مستمرة فى إطلاق قوافل طبية بالمجان فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

«النقل»: تعديل مواعيد المترو والقطارات وزيادة عدد العربات

أعلنت وزارة النقل عن إنهاء كل الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان الكريم فى كل القطاعات التابعة لها، مع توفير عدد من القطارات الإضافية فى قطاع السكة الحديد على الخطوط لاستيعاب الكثافة الركابية العالية، وتعديل مواعيد بعض القطارات، بما يتماشى مع مواعيد هذا الشهر، وذلك ابتداءً من يوم الخميس المقبل، الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٣، مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم.

وأوضحت السكة الحديد أنه تم تعديل مواعيد عدد ١٠ قطارات، لتناسب مواعيد الإفطار، وذلك بقيام قطار ٩٢١ VIP القاهرة/ الإسكندرية فى الساعة ١٩:٠٠ بدلًا من الساعة ١٧:٠٠، ليصل إلى الإسكندرية فى الساعة ٢١:٤٠، وقيام قطار ٢٠٢٢ تالجو الإسكندرية/ القاهرة فى الساعة ٧:٠٠ بدلًا من الساعة ٥:٥٠، ليصل إلى القاهرة فى ٩:٣٥، وقيام قطار ٩٠٦ VIP الإسكندرية/ القاهرة فى الساعة ٧:٣٠ بدلًا من الساعة ٧:٠٠، ليصل إلى القاهرة فى ١٠:٠٥.

إلى جانب ذلك، قررت هيئة السكة الحديد تفعيل غرفة عمليات لمتابعة حركة القطارات على كل الخطوط بالوجهين البحرى والقبلى، مع التأكد من الصيانة الكاملة لكل القطارات لتلافى وجود أى أعطال على الخطوط بما قد يؤثر بشكل سلبى على حركة القطارات، مما يتسبب فى إزعاج المواطنين.

أما عن مواعيد قطارات مترو الأنفاق خلال الشهر الكريم، فتقرر قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية فى الساعة الخامسة والربع صباحًا، وآخر قطار بالخط الأول من حلوان ومن المرج الجديدة فى الـ١٢ والربع صباحًا، وآخر قطار بالخط الثانى من شبرا الخيمة ومن المنيب فى الـ١٢ والنصف صباحًا، وآخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلى منصور فى الـ١٢ وسبع دقائق صباحًا، وآخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات فى الـ١٢ و٣٨ دقيقة صباحًا.

«الجمعيات الأهلية»:100 طن أغذية ومليون وجبة إفطار للأسر المحتاجة

أعلن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية عن استمرار التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لتوزيع المساعدات العينية والنقدية على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان. من جهتها، أعلنت مؤسسة «مصر الخير» عن تقديم كراتين المواد الغذائية ووجبات الإفطار الساخنة للأسر المستحقة من خلال حملة إفطار فى ٤ محافظات هى شمال وجنوب سيناء ودمياط والقاهرة الكبرى، بهدف الوصول إلى ٢٥ ألف مستفيد.

وبينت أنها تشارك فى تسيير ٥ شاحنات محملة بالمواد الغذائية الشاملة، تصل حمولة كل منها لنحو ٢٠ طنًا، على أن يتم توزيعها فى سوهاج والبحيرة والمنيا.

أما «بنك الطعام» فأشار إلى توزيع مليون وجبة ساخنة على الأسر الأولى بالرعاية، من خلال موائد «الرحمن» أو موائد «فرحة رمضان».