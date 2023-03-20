مع الاحتفال بذكرى استردادها.. أهم مشروعات تطوير سيناء

شهدت مصر احتفالات الذكرى الـ 34 لعودة طابا، والتي تمثلت في رفع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، علم مصر بساحة العلم بمدينة طابا، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية.

وتحتفل مصر من كل عام بذكرى استرداد أرض سيناء وتحديدًا طابا التي تمكنت مصر من استردادها بعد معركة دبلوماسية وقانونية أكدت على عظمة الأمة المصرية وثوابتها الراسخة تجاه كل شبر من أرض مصر الطاهرة.

وتمثلت الاحتفالات بافتتاح المحافظ حديقة طابا وأعمال التجميل ضمن الافتتاحات الخاصة بالمدينة، وسط القيادات التنفيذية بالمحافظة، ورئيس مدينة طابا، ومشايخ وعواقل طابا، وممثل الشركة المنفذة للجدارية.

ومع الاحتفال بالذكرى المجيدة لعودة أراضي سيناء كاملة، ترصد "الدستور" في السطور التالية كيف حرصت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية على مواجهة الإرهاب وتنمية سيناء وتطويرها.

مشروعات شمال سيناء

خلال السنوات الماضية أولت القيادة السياسية الحالية اهتمامًا كبيرًا بتطوير أراضي سيناء وتطهيرها من الإرهاب، كما عملت على وضع مخصصات مالية لاستثمارها في محافظتي شمال وجنوب سيناء.

خصصت الدولة إجمالي استثمارات لتنمية محافظة شمال سيناء حوالى 5 مليارات جنيه تمول الخزانة العامة للعام المالي 2022/2023.

ويستحوذ قطاع الزراعة واستصلاح والأراضى على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء، وذلك بنحو 80 % من جملة الاستثمارات بما يعادل نحو 4 مليارات جنيه.

ويأتي قطاع التشييد والبناء بعد قطاع الزراعة بما يعادل 28%، ومن ثم 22.6%، لقطاع الخدمات الأخرى، ثم قطاعات الصرف الصحى والمياه والتعليم بنسب 8.1%، 7.9%، 7.6%.

أما عن منطقة رفح فإنه من االمقرر إنشاء مدينة رفح الجديدة، ويجرى حاليا استكمال إنشاء مدينة رفح الجديدة بإجمالى طاقة سكانية 50 ألف نسمة، وتطوير المرافق لربط المدينة بمصادر الشبكات العمومية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتدعيم و إمداد التجمعات البدوية بالتيار الكهربائى وفقا للتنمية العمرانية.

مشروعات جنوب سيناء

وتستثمر الحكومة جملة مخصصات مالية في محافظة جنوب سيناء تصل الى 7.5 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2022/2023، تشمل طرق وإسكان بدوي وكهرباء وتنمية متكاملة، وجرى تنفيذ ما يقرب من 75% من هذه الخطة والباقي قبل نهاية العام في يوليو المقبل، وذلك بحسب اللواء مهندس محمود نصار.

وبذلت الدولة جهد كبير في تطوير وتنمية سيناء؛ إذ تشمل المشروعات التي يجرى تنفيذها في مدن محافظة جنوب سيناء مشروعات تطوير وتنمية الخدمات ومشروعات الاسكان وتوصيل المرافق والخدمات كالتيار الكهربي والغاز والصرف الصحي.

وفي طابا تعمل الحكومة على إنشاء 120 بيد بدوي في قرية رأس النقب التابعة لمدينة طابا، وإنشاء 90 بيت بدوي في مدينة طور سيناء.

كما يجرى العمل على رصف الطرق، فإنه سيتم إنشاء طريق القري السياحية برأس سدر بطول 1.5 كيلو، وإنشاء طرق بمدينة أبورديس بطول 7 كيلو بتكلفة 140 مليون، وانشاء طريق مبارك بمدينة دهب بطول 3.5 كيلو بتكلفة 52 مليون.

وفيما يخص تجميع السحيمي فإنه يتم العمل على توصيل التيار الكهربائي إلى منطقة السحيمي بتكلفة 100 مليون.

تضحيات أهالي سيناء

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إن تضحيات أهالي سيناء تستحق الشكر بالعمل والاهتمام وليس بالكلام، مشيرًا إلى معاناة المقاولين في سيناء أثناء عملهم خلال السنوات الماضية نتيجة الإرهاب بالإضافة للإجراءات التي كانت تقوم بها الدولة من أجل التأمين.

وأضاف في كلمته أثناء جولة تفقدية في شهر فبراير الماضي لمشروعات تنمية سيناء،: «اللي فات ده كوم واللي جاي كوم تاني، أوعوا تفتكروا إن إحنا بعد التضحية اللي قدموها أهالي سيناء هنقول متشكرين بالكلام، لا هنقول متشكرين بالاهتمام والعمل».