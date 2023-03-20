الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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تحقيقات ومتابعات

نور عبد الله: أشعر بالفخر لمشاركتى فى «كتف فى كتف» بالتحالف الوطنى

منظمة كتف في كتف
منظمة كتف في كتف

بذل عدد من الشباب المتطوعون في جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مجهودات عظيمة جدًا في تنظيم أكبر احتفالية للعمل الأهلي والتنموي والخيري في مصر، مبادرة كتف في كتف، والتي أقيمت في استاد القاهرة بحضور 300 ألف متطوع، وعملوا على تعبئة 4 مليون كرتونة لتوزيعها على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك

 

في هذا الإطار،  قالت نورا عبدالله، احدى أعضاء مؤسسة أبو العنين الخيرية، أحد جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتي كانت مسئولة عن تنسيق الجلوس في الإستاد، لـ" الدستور" إنها كانت متواجدة في أرض الإستاد من الساعة 11 ظهرًا، لأخذ مكانها في التكليفات قبل وصول باقي المتطوعين، منوهه إلى أن أغلب الجمعيات الأهلية بدأت في التوافد من الساعة 1 ظهرًا وحتى الساعة 4 عصرًا.

 

أوضحت أن العمل في فاعلية كبيرة كـ" كتف في كتف" بمثابة شهادة تقدير لها، مشيره إلى أن أغلب المتطوعين كانوا يشعرون بالفخر لكونهم من بين صفوف أكبر مبادرة للعمل الأهلي والخيري في مصر، مضيفه إلى أن توزيع الكراتين سيتم خلال الفترة الراهنة وبسرعة كبيرة جدًا،  لحماية الجميع.

 

أضافت نورا، أنها تشعر بالفخر، لكونها من مبادرة كتف في كتف، التي هدفها الأول إطعام المواطنين والفقراء والمحتاجين والأيتام، موجهه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده العظيمة في تقديم الدعم للمواطنين في كل مكان، وبالأخص في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، ومساعدة هذه القرى وأهلها في تغيير مستقبلهم من خلال تطوير البنية التحتية كشبكات مياه الشرب والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي وشبكة الكهرباء، والطرق، وتطوير المدارس والمنازل المتهالكة.

وانطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مارس 2022 بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية 34 مؤسسة وكيانا خدميا وتنمويا منتشرة بجميع المحافظات، بجانب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. 

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