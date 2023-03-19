ننشر الموقف التنفيذي لإحلال وتجديد ديوان عام محافظة دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة وإنشاء النصب التذكارى، وذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم برئاستها و بحضور ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية التى تم تنفيذها حتى الآن، وكذلك موقف إنشاء النصب التذكارى للشهداء وإحلال وتطوير سور كورنيش النيل وتدبيشه وكذا تطوير المنطقة المحيطة بالكامل ، هذا إلى جانب عرض مخطط فرش وتجهيز أقسام المبنى.

فى السياق، ناقشت المحافظ المراحل القادمة لخطة التنفيذ التى ستتم وفقًا لخطوات محددة ومتوازية بالمبنى والمنطقة المحيطة، كما بحثت آلية تنفيذ الأعمال الخاصة بتطوير كورنيش النيل وفقًا لخطة عمل لا تتعارض مع الحركة المرورية بالمنطقة، مؤكدة الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالجدول الزمنى الخاص بالمشروع لتحقيق محاور المخطط المتكامل التى تم اعدادها بما يتناسب مع المعايير الخاصة بالمنشآت الحكومية وكذلك الإرتقاء بالشكل الحضارى للمنطقة بالكامل.

ترأست د.منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة تطورات الموقف التنفيذى لمشروع تطوير المناطق الغير مخططة الذى يجرى بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية لتطوير ٧ مناطق بمدينة دمياط وهم " المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح " ،حيث جاء الاجتماع بحضور ممثلى الجهات الاستشارية والمُنفذة وأعضاء لجنة الإشراف على المشروع.

واطلعت المحافظ على نسب التنفيذ بجميع المناطق، وما تم تنفيذه من أعمال الرصف بالأسفلت للشوارع الرئيسية وبالانترلوك للشوارع الفرعية، كما تم استعراض الجداول الزمنية الخاصة بنهو تلك الأعمال بكل منطقة، حيث ناقشت الدكتورة منال عوض آلية تلافى أى معوقات قد تبطىء نسب التنفيذ لتحقيق طفرة على أرض الواقع.

وبحثت د.منال عوض ملامح الخطة القادمة لاستكمال الأعمال الخاصة بالمشروع وإنهاء تلك الأعمال بعدد من المناطق، مؤكدة الدفع بالعمالة والمعدات المطلوبة للتنفيذ، كما وجهت بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواصفات الفنية والهندسية، موجهة أيضاً بالتنسيق بين الجهات لتحقيق الهدف من المشروع بتنفيذ مخطط متكامل لرفع كفاءة شبكات المرافق والطرق بتلك المناطق.