الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 أشخاص في تصادم بين مركبتي توك توك بكفر الشيخ

اسعاف
اسعاف

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث تصادم توك توك بآخر، على طريق البحيري بسد خميس، مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ.

وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين، لمستشفى سيدي سالم المركزي، لتلقي العلاج اللازم، ووجه محافظ كفر الشيخ بتقديم الإسعافات والعلاج اللازم للمصابين، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

تلقت مديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز سيدي سالم، وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، بوقوع حادث تصادم بين توك توك وأخر عل طريق البحيري سد خميس، أدى لإصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة، وهرعت سيارات الإسعاف، وعدد من رجال الأمن، لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين، لمستشفى سيدي سالم المركزي.

وتبين من تقرير مستشفى سيدي سالم إصابة كل من أحمد محمد جبر، 20 سنة، بكدمة بالرأس وجرح قطعي بالوجه، ونزيف بالبطن، ومحمد محمد جبر، 37سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وهدير جمال زغلول، 34سنة، بجرح قطعي بفروة الرأس، وكدمات متفرقة بالجسم، محمد فايد محمد فايد، 32 سنة، بجرح قطعي بفروة الرأس، وكدمات متفرقة بالجسم، وجرح قطعي بالعين اليمنى، ومازال المصابون يتلقون الإسعافات اللازمة.

حادث تصادم توك توك بآخر طريق البحيري بسد خميس مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ مأمور مركز سيدي سالم

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