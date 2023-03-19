محافظ دمياط تستعرض موقف تطوير المناطق غير المخططة بدمياط

ترأست د.منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة تطورات الموقف التنفيذى لمشروع تطوير المناطق غير المخططة الذى يجرى بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية لتطوير 7 مناطق بمدينة دمياط وهم " المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح " ،حيث جاء الاجتماع بحضور ممثلى الجهات الاستشارية والمُنفذة وأعضاء لجنة الإشراف على المشروع.

واطلعت المحافظ على نسب التنفيذ بجميع المناطق وما تم تنفيذه من أعمال الرصف بالأسفلت للشوارع الرئيسية وبالانترلوك للشوارع الفرعية، كما تم استعراض الجداول الزمنية الخاصة بإنهاء تلك الأعمال بكل منطقة، حيث ناقشت آلية تلافى اى معوقات قد تبطىء نسب التنفيذ لتحقيق طفرة على أرض الواقع.

وبحثت د.منال عوض ملامح الخطة القادمة لاستكمال الأعمال الخاصة بالمشروع وإنهاء تلك الأعمال بعدد من المناطق، مؤكدة الدفع بالعمالة والمعدات المطلوبة للتنفيذ ، كما وجهت بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواصفات الفنية والهندسية، موجهة أيضًا، بالتنسيق بين الجهات لتحقيق الهدف من المشروع بتنفيذ مخطط متكامل لرفع كفاءة شبكات المرافق والطرق بتلك المناطق.

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الانطلاقة الأولى لمعرض "دمج" بمشاركة أطفال مدرسة الرسم بمكتبة مصر العامة والأطفال من ذوى الهمم ، حيث يتضمن عدد من اللوحات والأعمال الفنية للأطفال المشاركين.

وخلال تفقدها للمعرض، أشادت محافظ دمياط بمستوى الأعمال الفنية التى قدمها أبناء المحافظة، لافتة إلى أن المحافظة حريصة على تنفيذ خطة لدمج الأطفال من ذوى الهمم وتقديم كافة سُبل الدعم و الرعاية الممكنة لهم ، كما أشارت إلى أنه ومن قبل تم الإعلان عن فتح أبواب مكتبات مصر العامة لذوى الهمم للمشاركة فى كافة الأنشطة بالمجان.

أوضحت المحافظ أن الدولة المصرية قد عملت على تفعيل مبادرات لدمج ذوى الهمم بالمجتمع وذلك إيمانًا بقدراتهم فى المشاركة بتحقيق التنمية باعتبارهم جزء مهم واساسى من نسيج الوطن..

وتضمنت فعاليات الافتتاح فقرات فنية قدمها فريق الكمان بالمكتبة، لمقطوعات موسيقية للاحتفال بعيد الأم وحلول شهر رمضان.