الأحد 19 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تستعرض موقف تطوير المناطق غير المخططة بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

ترأست د.منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة تطورات الموقف التنفيذى لمشروع تطوير المناطق غير المخططة الذى يجرى بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية لتطوير 7 مناطق بمدينة دمياط وهم " المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح " ،حيث جاء الاجتماع بحضور ممثلى الجهات الاستشارية والمُنفذة وأعضاء لجنة الإشراف على المشروع.

واطلعت المحافظ على نسب التنفيذ بجميع المناطق وما تم تنفيذه من أعمال الرصف بالأسفلت للشوارع الرئيسية وبالانترلوك للشوارع الفرعية، كما تم استعراض الجداول الزمنية الخاصة بإنهاء تلك الأعمال بكل منطقة، حيث ناقشت آلية تلافى اى معوقات قد تبطىء نسب التنفيذ لتحقيق طفرة على أرض الواقع.

وبحثت د.منال عوض ملامح الخطة القادمة لاستكمال الأعمال الخاصة بالمشروع وإنهاء تلك الأعمال بعدد من المناطق، مؤكدة الدفع بالعمالة والمعدات المطلوبة للتنفيذ ، كما وجهت بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواصفات الفنية والهندسية، موجهة أيضًا، بالتنسيق بين الجهات لتحقيق الهدف من المشروع بتنفيذ مخطط متكامل لرفع كفاءة شبكات المرافق والطرق بتلك المناطق.

افتتحت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الانطلاقة الأولى لمعرض "دمج" بمشاركة أطفال مدرسة الرسم بمكتبة مصر العامة والأطفال من ذوى الهمم ، حيث يتضمن عدد من اللوحات والأعمال الفنية للأطفال المشاركين.

وخلال تفقدها للمعرض، أشادت محافظ دمياط بمستوى الأعمال الفنية التى قدمها أبناء المحافظة، لافتة إلى أن المحافظة حريصة على تنفيذ خطة لدمج الأطفال من ذوى الهمم وتقديم كافة سُبل الدعم و الرعاية الممكنة لهم ، كما أشارت إلى أنه ومن قبل تم الإعلان عن فتح أبواب مكتبات مصر العامة لذوى الهمم للمشاركة فى كافة الأنشطة بالمجان.

أوضحت المحافظ أن الدولة المصرية قد عملت على تفعيل مبادرات لدمج ذوى الهمم بالمجتمع وذلك إيمانًا بقدراتهم فى المشاركة بتحقيق التنمية باعتبارهم جزء مهم واساسى من نسيج الوطن..

وتضمنت فعاليات الافتتاح فقرات فنية قدمها فريق الكمان بالمكتبة، لمقطوعات موسيقية للاحتفال بعيد الأم وحلول شهر رمضان.

دمياط محافظ دمياط إقليم محافظة دمياط مبادرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المزايدون على جهود مساعدة الفقراء لا يعرفونهم

الأكثر قراءة

تجديد حبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازي بتهمة تكدير الأمن

البنك الزراعى يتوسع فى إتاحة تمويل المشروعات متناهية الصغر بفوائد ميسرة

استضافته مصر.. ننشر نص بيان الاجتماع الخماسى للتهدئة بين فلسطين وإسرائيل

المزايدون على جهود مساعدة الفقراء لا يعرفونهم

وزير الخارجية يتوجه إلى الدنمارك للمشاركة فى «اجتماع كوبنهاجن حول المناخ»

هل يهدّد بوتين بغزو لاهاى؟!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

ماجد حبته

هل يهدّد بوتين بغزو لاهاى؟!

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

كريم فرغلى

الضحك بالبوتوكس المغشوش

ماجد حبته

كتف فى كتف.. دائمًا وأبدًا

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

برصاص قوات «جولانى».. استشهاد منفذ عملية إطلاق النار فى «حوارة»

إطلاق نار فى مدينة نابلس.. وإصابة 4 إسرائيليين

هل تؤثر التوترات الداخلية فى إسرائيل على وضعها الأمنى؟ (تقدير موقف)