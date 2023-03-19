الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة أسيوط تشهد الإنعقاد الأول للجنة المختصة بدراسة لائحة الإسكان الإداري

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أعلن د.أحمد المنشاوى، رئيس جامعة أسيوط، انعقاد الاجتماع الأول للجنة المختصة بدراسة لائحة الإسكان الإداري الحالية والسابقة بالجامعة والتي أصدر قرارًا بتشكيلها منذ أيام والمشكلة برئاسة الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة وعضوية الدكتور عبد الحميد أبو سحلي عميد كلية العلوم والدكتورة مديحة درويش، عميدة كلية الطب البيطري، ود.دويب حسن صابر وكيل كلية الحقوق والدكتور برنس ميخائل، الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة والدكتور محمد حلمي الحفناوى، مستشار رئيس الجامعة للشؤون الهندسية وشوكت صابر، أمين عام الجامعة وعبد العليم على، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ومصطفى جابر مدير عام الاستراحات.

أشار الدكتور أحمد المنشاوى أن قراره بتشكيل اللجنة يأتي فى إطار تكليف لها بإعداد تقرير كامل فيما يخص لائحة الإسكان الإداري الحالية والسابقة بالجامعة فى ضوء القرار الجمهوري رقم (521) لسنة 2021 على أن يتضمن التقرير كذلك الوضع الحالي بالوحدات السكنية وكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

وصرح الدكتور نوبي محمد حسن رئيس اللجنة أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة لمعرفة الوضع السكنى ونسبة إشغال الوحدات السكنية ونسبة الشاغر منها ومراجعة البنود السابقة للائحة الإسكان والبنود الحالية ووضع مقترح يتم عرضه فى مجلس الجامعة لمناقشته بعد إنتهاء أعمال اللجنة.

واستقبل في وقت سابق الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط  الدكتور عماد سمير عميد كلية التربية الرياضية، وذلك لإهدائه درع  المؤتمر العلمي الدولي لكلية التربية الرياضية "الرياضية العالمية وتحديات الألفية الثالثة"، تقديرًا لحرصه على دعم ورعاية المؤتمر الذى نظمته الكلية، بالتعاون مع كلية العلوم الرياضية بجامعة ماغديبورغ بألمانيا خلال شهر  مارس الجاري  بمدينة الغردقة، برعاية د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة والدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة.

من جانبه، ثمن رئيس الجامعة التوصيات الهامة التي توصل اليها المؤتمر وبالأبحاث العلمية التي تم استعراضها بمشاركة نخبة من علماء الرياضة وأعضاء هيئة التدريس و الخبراء و المختصين بالمجال الرياضى من مختلف دول العالم و التي يسهم بدوره  إتاحة الفرص لتبادل  المعرفة و الأفكار و الآراء بين علماء الرياضة  و الخبراء وشباب الباحثين المهتمين بالرياضية  فى ضوء التطورات الجديدة، مؤكدًا أن المؤتمر يأتي انطلاقاَ من اهتمام الجامعة بالبحث العلمي والأبحاث البينية والتطبيقية و توظيف ما تتوصل إليه لخدمة المجتمع والنهوض به وبشبابه وأفكاره والحث على قيمنا البناءة، وذلك لما تمثله تلك المؤتمرات العلمية من ثراء علمي و بحثي.

أوضح د.عماد سمير أن المؤتمر امتدت وقائعه خلال الفترة 8 إلى 11 مارس الجاري وناقش خلال وقائعه 8 محاور هامة حول  الرياضة والانتماء الوطني، تكنولوجيا الرياضة، الرياضة المدرسية، الإدارة الرياضية، السياحة الرياضية والترويح، كبار السن ورياضة المعاقين، علوم الصحة الرياضية، التدريب الرياضي، علوم الحركة الرياضية، فسيولوجيا الرياضة، علم النفس الرياضي، التسويق واقتصاديات الرياضة إلى جانب عدد من الأبحاث العلمية التى تلامس الواقع الرياضى وكم التطور الهائل فى مجال العلوم الرياضية والتربية البدنية والعلوم الإنسانية .

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الدكتور أحمد المنشاوى الطب البيطري المؤتمر العلمي الدولي الوحدات السكنية أمين عام الجامعة جامعة أسيوط رئيس جامعة أسيوط رئيس الإدارة المركزية

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