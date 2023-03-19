إذاعات المتحدة فى رمضان 2023| برامج ومسلسلات «شعبى إف إم»

حرصت إذاعة شعبي إف إم إحدى إذاعات راديو النيل التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تجهيز خريطة برامجية مختلفة للموسم الرمضاني القادم من خلال الخريطة التالية:

- برنامج "اللمة تحلى" مع عمرو أبو حمدة وعمرو صلاح وأحمد الشناوي وشيماء السباعي وليلى بدران الساعة 10 مساء يوميا

- برنامج "البهجة في اللهجة" مع تامر جابر كل يوم الساعة 8:30 مساء

- برنامج "رمضان عندنا" مع أمنية صلاح الجمعة والسبت الساعة 12 صباحا

- برنامج "السيرة مصري" مع إيمان حلمي كل يوم الساعة 7:45 مساء

- برنامج "التتر" مع هاجر جميل كل يوم رمضان الساعة 9:30 مساء

- برنامج "سياحة الروح" مع الشيخ أحمد تركي كل يوم رمضان الساعة 4:25

- برنامج "من الآخر مع محمد شبانة من الأحد للخميس الساعة 9 مساء

- برنامج "نهارنا أبيض" مع آلاء جاويش ورشدي السيد الساعة 8 صباحا

- برنامج "أحلام الفتي الصائم" مع حازم قابيل الساعة 7:45 صباحا

- برنامج "مطبخ شعبي" مع بيريهان زهير من الأحد للخميس الساعة 8:45 صباحا

وعبر إذاعات راديو النيل المختلفة توجد مجموعة مميزة من المسلسلات تضم كبار النجوم وتأتي المفاجأة بعودة الفنانة إيمي سمير غانم للفن مرة أخرى بعد ابتعاد لما يقرب من 3 أعوام حيث تقدم عبر راديو النيل مسلسل "رأس رجاء وصالح" بمشاركة زوجها الفنان حسن الرداد والفنان بيومى فؤاد ويذاع يوميا في رمضان في تمام الساعة 2:10 مساء، كما يقدم النجم الكبير أحمد حلمي مسلسلا كوميديا جديدا باسم "مطلوب عريس" بمشاركة النجمة هنا الزاهد والفنان سامي مغاوري ويبث يوميا في تمام الساعة 4:10 مساء، ويتواجد الفنان أكرم حسني في الموسم الرمضاني بمسلسل إذاعي جديد باسم صلاح التلميذ بمشاركة الفنانة شيري عادل ومصطفى غريب وإبرام سمير وعمرو عبد العزيز ويبث الساعة 5 مساء.