اليوم.. ختام رابع أسابيع الصوم الأقباط يحتفلون بنهاية «السامرية»

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بنهاية رابع أسابيع الصوم الكبير، والمعروف باحد السامرية.

ويقول الموقع الرسمي لكنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشي بحي الابراهيمية بمحافظة الاسكندرية إنه ذُكِرَت قصة المرأة السامرية في إنجيل يوحنا، حينما تقابل معها السيد المسيح، حيث "كَانَ لاَ بُدَّ لَهُ أَنْ يَجْتَازَ السَّامِرَةَ"، في مدينة سوخار.

وجلس يسوع على بئر يعقوب ليرتاح من من الطريق -وهو في انتظار التلاميذ الذين ذهبوا للمدينة ليبتاعوا طعامًا- وهناك حوالي الساعة الثانية عشرة ظهرًا ("نَحْوَ السَّاعَةِ السَّادِسَةِ" بالتوقيت المُستخدم) "جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ السَّامِرَةِ لِتَسْتَقِيَ مَاءً"، وذُهِلَت حينما طلب منها المسيح ماءً ليشرب.

ثم دخلت معه في حوار رائع، بدأ بتوضيح اندهاشها من كلامه معها، حيث كان "الْيَهُودَ لاَ يُعَامِلُونَ السَّامِرِيِّينَ". فأجابها يسوع: "لَوْ كُنْتِ تَعْلَمِينَ عَطِيَّةَ اللهِ، وَمَنْ هُوَ الَّذِي يَقُولُ لَكِ أَعْطِينِي لأَشْرَبَ، لَطَلَبْتِ أَنْتِ مِنْهُ فَأَعْطَاكِ مَاءً حَيًّا". وهنا بدأت المرأة في الشعور بشيئًا ما تِجاه هذا الرجل ذو الكلام العالي المستوى، وسألته قائلة: "أَلَعَلَّكَ أَعْظَمُ مِنْ أَبِينَا يَعْقُوبَ، الَّذِي أَعْطَانَا الْبِئْرَ؟".

وكان رد المسيح هو: "كُلُّ مَنْ يَشْرَبُ مِنْ هذَا الْمَاءِ يَعْطَشُ أَيْضًا. وَلكِنْ مَنْ يَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي أُعْطِيهِ أَنَا فَلَنْ يَعْطَشَ إِلَى الأَبَدِ، بَلِ الْمَاءُ الَّذِي أُعْطِيهِ يَصِيرُ فِيهِ يَنْبُوعَ مَاءٍ يَنْبَعُ إِلَى حَيَاةٍ أَبَدِيَّةٍ"

وحينما طلبت المرأة من هذا الماء طلب منها السيد المسيح إحضار زوجها، فأخبرته بأنها غير متزوجة، فامتدح فيها الرب اعترافها بأنها غير متزوجة، وأخبرها بأن الرجل الذي تعيش معه حاليًا ليس هو زوجها، وأنه كان لها "خَمْسَةُ أَزْوَاجٍ" في السابق.

وهنا تأكد شك المرأة في الرجل -يسوع- حينما اكتشف حقيقتها وقالت له: "يَا سَيِّدُ، أَرَى أَنَّكَ نَبِيٌّ!"، واستفسرت عن مكان السجود، هل "فِي هذَا الْجَبَلِ" مثل آباؤهم، أم في أُورُشَلِيم، فرد عليها المسيح: "يَا امْرَأَةُ، صَدِّقِينِي أَنَّهُ تَأْتِي سَاعَةٌ، لاَ فِي هذَا الْجَبَلِ، وَلاَ فِي أُورُشَلِيمَ تَسْجُدُونَ لِلآبِ. أَنْتُمْ تَسْجُدُونَ لِمَا لَسْتُمْ تَعْلَمُونَ، أَمَّا نَحْنُ فَنَسْجُدُ لِمَا نَعْلَمُ . لأَنَّ الْخَلاَصَ هُوَ مِنَ الْيَهُودِ. وَلكِنْ تَأْتِي سَاعَةٌ، وَهِيَ الآنَ، حِينَ السَّاجِدُونَ الْحَقِيقِيُّونَ يَسْجُدُونَ لِلآبِ بِالرُّوحِ وَالْحَقِّ، لأَنَّ الآبَ طَالِبٌ مِثْلَ هؤُلاَءِ السَّاجِدِينَ لَهُ. اَللهُ رُوحٌ. وَالَّذِينَ يَسْجُدُونَ لَهُ فَبِالرُّوحِ وَالْحَقِّ يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدُوا"

وللمرة الثالثة تلقي المرأة كلمة توحي بأنها على أعتاب اكتشاف رهيب بأن هذا الرجل هو المسيا المُنتظر، فقالت له: "أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ مَسِيَّا، الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْمَسِيحُ، يَأْتِي. فَمَتَى جَاءَ ذَاكَ يُخْبِرُنَا بِكُلِّ شَيْءٍ"، وانتهت كل تكهُّناتها في لحظة حينما قال له المسيح: "أَنَا الَّذِي أُكَلِّمُكِ هُوَ".

وانتهى الحوار بعودة التلاميذ من المدينة، واندهاشهم لحديث المسيح مع السامرية، إلا أنها لم تنتظر قليلًا، وأسرعت إلى مدينتها تارِكةً جرَّتها بجانب البئر.. وبدأت في التبشير بمجيء المسيح قائلة: "هَلُمُّوا انْظُرُوا إِنْسَانًا قَالَ لِي كُلَّ مَا فَعَلْتُ. أَلَعَلَّ هذَا هُوَ الْمَسِيحُ؟". وهنا خرج الجموع من المدينة وأتوا إليه واستمعوا لكلامه، و"آمَنَ بِهِ مِنْ تِلْكَ الْمَدِينَةِ كَثِيرُونَ مِنَ السَّامِرِيِّينَ بِسَبَبِ كَلاَمِ الْمَرْأَةِ".

وأخبروها أنهم تأكدوا من صِحة كلامها بأن ذلك هو المسيح، ولم يؤمنوا به لمجرد ثقتهم في كلامها بدون أن يتأكَّدوا منه، وقالوا لها: "لأَنَّنَا نَحْنُ قَدْ سَمِعْنَا وَنَعْلَمُ أَنَّ هذَا هُوَ بِالْحَقِيقَةِ الْمَسِيحُ مُخَلِّصُ الْعَالَمِ". وأصبحت هذه المرأة هي أول كارِزة في السَّامِرَة بالسيد المسيح.