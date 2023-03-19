أمطار ورياح شديدة بالتزامن مع نوة الشمس الكبري ببورسعيد

شهدت بورسعيد أمطار غزيرة مع رياح شمالية غربية نشطة مساء اليوم الأحد، أثرت على حركة المارة والأسواق التجارية في أحياء المحافظة كما توقفت حركة الصيد بسبب ارتفاع الأمواج، واختبىء المواطنين وطلاب المدارس تحت المباني للحماية من الأمطار الغزيرة التى فاجئتهم.

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت عن احتمال سقوط أمطار بعد تكاثر كثيف للسحب وبالفعل انهالت الأمطار الغزيرة على محافظة بورسعيد مع إنخفاض شديد في درجات الحرارة، حيث تراوحت درجات الحرارة من 13 إلى 16 درجة مؤية كما بلغت سرعة الرياح 19 كم في الساعة في بورسعيد مع عودة للأجواء الشتوية المعتدلة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحذرت من تخفيف الملابس ليلا .

وقال الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ إن سيارات الفاكيوم والنافوري انتشرت في شوارع الحي لسحب مياه الأمطار لمنع تراكمها.

وأوضح أن غرفة العمليات تتابع على مدار الساعة تقلبات الطقس وحذر صيادي الدهرا من الصيد في هذه الأجواء مما يشكل خطورة على حياتهم.

شاطئ بورسعيد

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