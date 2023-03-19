الأحد 19 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمطار ورياح شديدة بالتزامن مع نوة الشمس الكبري ببورسعيد

شاطئ بورسعيد
شاطئ بورسعيد

شهدت بورسعيد أمطار غزيرة مع رياح  شمالية غربية نشطة مساء اليوم الأحد،  أثرت على حركة المارة والأسواق التجارية في أحياء المحافظة كما توقفت حركة الصيد بسبب ارتفاع الأمواج، واختبىء المواطنين وطلاب المدارس تحت المباني للحماية من الأمطار الغزيرة التى فاجئتهم.

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت عن احتمال سقوط أمطار بعد تكاثر كثيف للسحب وبالفعل انهالت الأمطار الغزيرة على محافظة بورسعيد مع إنخفاض شديد في درجات الحرارة، حيث تراوحت درجات الحرارة من 13 إلى 16 درجة مؤية كما بلغت سرعة الرياح 19 كم في الساعة في بورسعيد  مع عودة للأجواء الشتوية المعتدلة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحذرت من تخفيف الملابس ليلا .

وقال الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ إن سيارات الفاكيوم والنافوري انتشرت في شوارع الحي لسحب مياه الأمطار لمنع تراكمها.

وأوضح أن غرفة العمليات تتابع على مدار الساعة تقلبات الطقس وحذر صيادي الدهرا من الصيد في هذه الأجواء مما يشكل خطورة على حياتهم.

شاطئ بورسعيد

FB_IMG_1679231902349
FB_IMG_1679231902349
FB_IMG_1679231895108
FB_IMG_1679231895108
FB_IMG_1679231893265
FB_IMG_1679231893265
FB_IMG_1679231898986
FB_IMG_1679231898986
FB_IMG_1679231897024
FB_IMG_1679231897024
استئناف ارتفاع ا أحياء المحافظة الأرصاد الجوي أرصاد الجوية اد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

رئيس «النيل للبترول» يتفقد مشروعات أسيوط (صور)

«اكسترا نيوز» ترصد آراء شباب الجامعات في حملة «شوف بنفسك» (فيديو)

«القوى العاملة» تشارك في الاجتماع التنسيقي لمشروع دمج وتوظيف الشباب وريادة الأعمال بالإسكندرية

رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح اليوم العلمي الخامس للمشيمة الملتصقة

حيثيات حكم الإعدام للمتهمين بقتل «ضحية الآيفون»

التعليم العالي: الدولة تولي أهمية قصوى لدعم الابتكار وريادة الأعمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

كريم فرغلى

الضحك بالبوتوكس المغشوش

ماجد حبته

كتف فى كتف.. دائمًا وأبدًا

د. منى حلمى

نظرة مجتمعاتنا إلى التغيير

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

هل تؤثر التوترات الداخلية فى إسرائيل على وضعها الأمنى؟ (تقدير موقف)

مصر تستضيف اجتماعًا خماسيًا لدعم التهدئة بين فلسطين وإسرائيل.. اليوم

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل