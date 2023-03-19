الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ذات طبيعة خلابة.. أعمال فنية صورّت بـ طابا في ذكرى تحريرها

تحرير طابا
تحرير طابا

تحل اليوم 19 مارس ذكرى عيد تحرير مدينة طابا، التي تعد قطعة غالية من سيناء، وكانت آخر جزء تم تحريره في عام 1989. 

وتشتهر طابا بطبيعتها الخلابة والتي استغلها المخرجون في تصوير الأعمال الفنية درامية كانت أو سينمائية، وذلك من 1985 إلى 2012.

إعدام ميت

فيلم "إعدام ميت" أول الأفلام التي تصويرها في مدينة طابا عام 1985، حيث تدور قصته حول الحكم على منصور "محمود عبد العزيز" بالإعدام شنقًا لتخابره مع إسرائيل قبل حرب أكتوبر.

الفيلم من بطولة، محمود عبد العزيز، فريد شوقى، يحيى الفخرانى، بوسى، ليلى علوى، وهو من تأليف إبراهيم مسعود، وإخراج على عبد الخالق.

الحب في طابا

ثانى فيلم تم تصويره في طابا هو "الحب في طابا" عام 1992، حيث تدور أحداثه حول سفر 3 أصدقاء في رحلة إلى شرم الشيخ، وبعد مقابلتهم مع سائحات، يمارسون معهن علاقة ثم يكتشفوا بعدها أن السائحات مصابات بالإيدز، لينهار الثلاثة، ويحاول كل منهم الهروب من أسرته.

الفيلم من بطولة، ممدوح عبد العليم، جالا فهمى، وائل نور، حنان شوقى، تأليف رفعت فريد، وإخراج أحمد فؤاد.

 الطريق إلى إيلات

تم إنتاج فيلم "الطريق إلى ايلات" عام 1994، وتدور أحداثه حول فترة حرب الاستنزاف عام 1969، وقبل حرب أكتوبر المجيدة، تهاجم مجموعة من الضفادع البشرية المصرية ميناء إيلات الإسرائيلي الحربي وينجحون في تدمير سفينتين حربيتين هما "بيت شيفع" و"بيت يام".

الفيلم بطولة عزت العلايلى ونبيل الحلفاوى، وصلاح ذو الفقار، ومحمد الدفراوى، وهو من قصة وسيناريو وحوار فايز غالى، وإخراج أنعام محمد على.

فتاة من إسرائيل

تم إنتاج فيلم "فتاة من إسرائيل" عام 1999، حيث تدور أحداثه بعد سنوات من استشهاد ابنه، يقرر اﻷب مع زوجته وابنه الثاني السفر إلى طابا، وينقذ الابن حياة فتاة يتضح فيما بعد أنها إسرائيلية تحاول تجنيده.

الفيلم من بطولة، محمود ياسين، فاروق الفيشاوى، رغدة، خالد النبوى، حنان ترك، مصطفى شعبان.

احتلال استشهاد إسرائيلي استنزاف الاب أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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