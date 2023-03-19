وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل 282 عسكريا أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، مقتل أكثر من 280 عسكري أوكراني، وإسقاط مروحية طراز "مي-8" وتدمير مخازن للأسلحة والذخيرة.

واضافت وزارة الدفاع الروسية، أنه في اتجاه كراسنو-ليمان قضت القوات الروسية على أكثر من 90 جنديا أوكرانيا اليوم الماضي، وأشارت إلى أنه في اتجاه كوبيانسك تم القضاء على حوالي 50 عسكريا أوكرانيا، كما تم إسقاط مروحية من نوع "مي-8".

وفي منطقة مقاطعة خيرسون دمرت القوات الروسية مستودعين للأسلحة ومعدات عسكرية تابعة للواء الدفاع الإقليمي 122، وتم القضاء على أكثر من 20 جنديا وتدمير مدافع من نوع "غفوزديكا"، كما اعترضت الدفاعات الجوية الروسية 9 صواريخ من نوع "هيمارس" و"أولخا"، وأسقطت 7 طائرات مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية.

وفي وقت سابق أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، تعليماته بإجراء تقييم قانوني، لتصريحات وزير العدل الألماني ماركو بوشمان.

وأوضحت لجنة التحقيق الروسية، عبر "تلجرام"، أن رئيس لجنة التحقيق الروسية "أصدر تعليمات بإجراء تقييم قانوني كجزء من التحقيق الجاري، في تصريحات وزير العدل الألماني، حول التزام برلين بتنفيذ قرارات محكمة الجنايات الدولية، واعتقال المواطنين الروس، المتواجدين على أراضيها، في حال صدور قرار كهذا.

جاء ذلك عقب تعهد وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، "باعتقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حال قرر زيارة ألمانيا، امتثالا لقرار محكمة الجنايات الدولية.