الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة: إصدار تراخيص مزاولة مهنة لـ6 آلاف من أعضاء المهن الطبية

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار وتجديد 6 آلاف و418 ترخيص مزاولة مهنة لأعضاء المهن الطبية، خلال شهر فبراير الماضي، حرصاً من الوزارة على ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التراخيص الصادرة تضمنت 4 آلاف و668 ترخيص جديد لمزاولة المهنة لأعضاء المهن الطبية، بالإضافة إلى التجديد لــ1750 آخرين، لافتًا إلى منح 550 ترخيص لمزاولة مهنة التحاليل الطبية، و137 ترخيص للزمالة المصرية.

وأضاف «عبد الغفار» أنه تم إصدار 22 ترخيصا لتشغيل منشآت طبية متنوعة بمحافظات الجمهورية، بعد معاينتها والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، حيث تضمنت 7 بنوك دم تخزينية وفرعية، و9 مراكز للغسيل الكلوي، ومركزين للقسطرة القلبية، و4 مراكز لليزر.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، إلى إلزام المنشآت الطبية بعدم استقدام أي خبراء من خارج مصر، إلا بعد التأكد من كفائتهم العلمية، من خلال النقابة العامة للأطباء، والجمعية العلمية المتخصصة، وتقديم طلب للحصول على ترخيص العمل بالبلاد مع ذكر رقم القيد بسجل الخبراء الأجانب في الوازرة، حيث بلغ عدد الخبراء الأجانب في الفترة المشار إليها 10 خبراء.

وقال «زكي» إنه تم المرور على 13 ألف و843 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات، وعيادات، ومراكز طبية خاصة، بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 1 يناير حتى 28 فبراير 2023، حيث تم عمل 2572 إنذار لعدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون ترخيص، وذلك ضمن إجراءات إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

وزارة الصحة والسكان مزاولة المهنة تراخيص مزاولة المهن الطبية

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