سكرتير عام أسيوط يشهد احتفالية اللجنة النقابية للعاملين ويكرم الأم المثالية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أهمية تكريم الأمهات المثاليات كل عام وفي مختلف المناسبات تقديرًا لجهودهن ودورهن في تربية ابنائهن ومواجهة الصعاب في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وتعزيز القيم الإيجابية والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسر.

وكرم اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة الأم المثالية والموظف المثالي على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية في الاحتفالية التي نظمتها اللجنة النقابية للعاملين بالمحافظة بمقر نادي العاملين بالمحافظة وبحضور أحمد مدكور رئيس اللجنة النقابية وأسامة محمد كامل رئيس صندوق الزمالة بالمحافظة وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق ولفيف من رؤساء المراكز والأحياء والعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز والأحياء وتم خلال الاحتفالية تقديم شهادات التقدير للأمهات المثاليات وسط تواجد كبير من أسرهن وأبنائهن وتكريم الموظف المثالي على مستوى الوحدات المحلية.

وفي كلمته نقل سكرتير عام المحافظة تهنئة وتقدير اللواء عصام سعد محافظ أسيوط للأمهات المثاليات الفائزات بمسابقة اللجنة النقابية للعاملين بالوحدات المحلية بالمحافظة باعتبارهن نموذجا مشرفًا لسيدات مصر العظيمات مؤكدًا أن تكريمهن يعد بمثابة تقدير وعرفان بالجميل بما قدمته لأسرهن وللمجتمع وضربن المثل للتضحية والعطاء وتدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها باعتبارها العنصر الأساسي في تكوين المجتمعات مشيرًا إلى جهود الدولة في الاهتمام بالمرأة وتمكينها ووضع استراتيجية للنهوض بها لما لها من دور هام في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ونجاحها وتميزها في المناصب القيادية.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت عن فوز السيدة هدى ابراهيم محمود صالح المقيمة بمركز القوصية لفوزها بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة لعام 2023 تقديرًا لما قدمته من تضحيات وكفاح في تربية أبنائها الثلاثة.