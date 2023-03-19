مصرع طفلة وإصابة عمتها صدمتهما سيارة مسرعة بالوادى الجديد

لقيت طفلة مصرعها، وأصيبت عمتها فى حادث سير على طريق الخارجة باريس بنطاق قرية بغداد، أثناء عبورهما الطريق السريع. وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

البداية بورود إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الخارجة باريس وسط منطقة أهلة بالسكان مما أسفر وفاة طفلة وإصابة عمتها وتبين مصرع "ر. أ" وإصابة "خ ج".

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابة إلى مستشفى الخارجة التخصصي وايداع جثة الطفلة بمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.