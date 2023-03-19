الأحد 19 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفلة وإصابة عمتها صدمتهما سيارة مسرعة بالوادى الجديد

ارشيفية
ارشيفية

لقيت طفلة مصرعها، وأصيبت عمتها فى حادث سير على طريق الخارجة باريس بنطاق قرية بغداد، أثناء عبورهما الطريق السريع. وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

 البداية بورود إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الخارجة باريس وسط منطقة أهلة بالسكان مما أسفر وفاة طفلة وإصابة عمتها وتبين مصرع  "ر. أ" وإصابة "خ ج".

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابة إلى مستشفى الخارجة التخصصي وايداع جثة الطفلة بمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

طفلة طريق الخارجة باريس الطريق السريع سيارات الإسعاف مدير أمن الوادي

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وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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