بمشاركة 260 طالبا.. انطلاق عروض تياترو مسرح جامعة سوهاج في موسمه الخامس

انطلقت بجامعة سوهاج فعاليات المهرجان الخامس "تياترو" للعروض المسرحية، والذي تنظمه إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، علي مدار 5 ايام، بمشاركة 260 طالب وطالبة، يمثلون 15 كلية من كليات الجامعة، وذلك على مسرح قاعة المؤتمرات الكبرى بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، على حرص إدارة الجامعة علي تنفيذ هذه الأنشطة الإبداعية والثقافية، والتي تسهم في إظهار مواهب الطلاب وصقلها، باعتبارها أنشطة أساسية لا تقل أهمية عن الدراسة الأكاديمية، موضحاً ان الثقافة بوجه عام والفن بالتحديد هو الذي يشكل العقول والوجدان، ويسهم في بناء شخصية الطالب.

وأوضح "عبد الخالق" أن المهرجان ينظم للعام الخامس، وسيتم عرض 15 مسرحية طلابية، وتشارك كل كلية بعرض مسرحي واحد، يتنافسون بهم على لقب أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل مخرج، إضافة إلى جوائز مالية وتشجيعية للأداء المسرحي المتميز.

وفي هذا السياق شهد الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جانباً من العروض المسرحية للطلاب، حيث أشاد بمشاركة 15 كلية من كليات الجامعة بعروض مسرحية ذات أفكار ونصوص جيدة، والتي سيتم عرضها على مدار 5 أيام، مؤكداً إن للمسرح آثار تربوية لا تخفى على مبصر واع يدرك أهمية النشاط الطلابي، الذي يعد المسرح دعامة من دعاماته.

وقال صبري محمد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية أن العروض المسرحية بدأت، أمس، بمسرحية "طائر" لكلية الزراعة، ومسرحية "استغماية" لكلية الهندسة، و مسرحية "المطاريد"لكلية التربية النوعية، ويتم اليوم الاحد عروض كلاً من كلية العلوم بمسرحية "عرس النار" وكلية التربية الرياضية بمسرحية "أليكس في بلاد العجائب"، أما كلية الآداب استعرض مسرحيتها "بجماليون"، مضيفاً انه سيتم غداً الاثنين عرض مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء" لكلية التربية، وستعرض كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي مسرحية "بيت النمل"، وتليها كلية التجارة بعرض مسرحية "انسوا هيروسترات"، ومسرحية "ملحمة السويس"، لكلية التكنولوجيا والتعليم.

وأضافت الدكتورة انتصار أبو الدهب مدير إدارة النشاط الثقافي والفني أنه ستعرض يوم الثلاثاء الموافق 21 من مارس الجاري كلاً من كليات الآثار، الحقوق، الصيدلة والألسن عروضهم المسرحية "الوادي السعيد"، "الواغش"، "الطوق" و "الملعون"، وستختتم العروض المسرحية يوم الاربعاء بمسرحية "الباروك" التي ستقدمها كلية التمريض، مضيفة أنه تشارك كل كلية بفريق مسرحي لا يزيد عن 18 طالب وطالبة، وسيكون حفل ختام المهرجان يوم الأربعاء الموافق 22 من مارس الجاري.