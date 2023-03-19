الأحد 19 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لبحث ومتابعة عدد من المشروعات.. محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة الأبنية التعليمية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، المهندس حمودة نعمان رئيس هيئة الأبنية التعليمية ببورسعيد، في ديوان عام محافظة بورسعيد،  وذلك لبحث ومتابعة عدد من مشروعات التعاون بين الجانبين في قطاع التعليم ببورسعيد، بحضور الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد .

ورحب محافظ بورسعيد، برئيس هيئة الأبنية التعليمية ببورسعيد، مؤكدا على أهمية التعاون المثمر مع الهيئة، ودورها الهام في تخطيط المباني التعليمية وتطوير معايير ومواصفات تصميمها وتحديد نظم وقواعد البناء في ضوء خطة علمية وبمراعاة أهداف خطة التنمية والسياسة العامة للدولة، وتوفير كافة الاحتياجات لإنشاء المباني التعليمية وصيانتها، بما يدعم النهضة التعليمية التي تشهدها بورسعيد.

ومن جانبه، وجه المهندس حمودة نعمان رئيس هيئة الأبنية التعليمية الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مشيدا بالتنمية والتطورات التي شهدتها بورسعيد على كافة الأصعدة، وخاصة التطور الكبير في قطاع التعليم ببورسعيد، مؤكدا على تقديم كافة الدعم لمحافظة بورسعيد فيما يتعلق بقطاع الأبنية التعليمية لاستمرار تطوير العملية التعليمية بالمحافظة.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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لبحث ومتابعة عدد من المشروعات.. محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة الأبنية التعليمية

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