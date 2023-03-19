الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«إسرائيل وإفريقيا.. مصالح ومواقف» أحدث إصدارات هيئة الكتاب

إسرائيل وأفريقيا..
إسرائيل وأفريقيا.. مصالح ومواقف

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب «إسرائيل وأفريقيا.. مصالح ومواقف»، للدكتور أحمد السيد عبد الرازق، وتقديم السفير محمد العرابي.

يتناول الكتاب دراسة مفهوم السلوك التصويتي كونه أحد المؤشرات الدالة على توجهات السياسة الخارجية للدول، وسعى إلى تحليل السلوك التصويتي لدول إفريقيا جنوب الصحراء على القضايا الإسرائيلية المطروحة في الأمم المتحدة لتحديد مدى الاتساق أو التباين التصويتي للدولة والاستدلال على مدى توافق سياستها مع إرادة وسياسات الدول الكبرى الأعضاء في الأمم المتحدة. 

وتم تقسيم الكتاب إلى أربعة فصول وخاتمة، تناول الفصل الأول التحليل النظري للسلوك التصويتي للدول في المنظمات الدولية، من خلال تحديد مفهوم السلوك التصويتي وأنماطه، وتطرق إلى استعراض المحددات الداخلية والخارجية التي تؤثر في السلوك التصويتي للدولة، مع التركيز على دراسة قواعد التصويت في المنظمات الدولية بالتطبيق على حالة الأمم المتحدة.

أما الفصل الثاني فتناول أهم القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن العديد من القضايا التي تؤثر في المصالح الإسرائيلية، من خلال تحليل أهم القضايا المثارة بشأن إسرائيل في إطار الأمم المتحدة، بداية من قضايا الاعتراف الدولي بإسرائيل، مرورًا بقضية البرنامج النووي الإسرائيلي ومدى التزام إسرائيل بالمعايير الدولية، وأخيرًا استعراض الدور الأمريكي الداعم لإسرائيل في العديد من القضايا.

وتطرق الفصل الثالث إلى دراسة العديد من القرارات المتعلقة بالممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وكيفية تعاطي أجهزة الأمم المتحدة  مع تلك الممارسات من خلال عرض القرارات ومشروعات القرارات للتصويت، ومن ثم تحليل السلوك التصويتي للدول، ولا سيما دول جنوب الصحراء الأفريقية على تلك القرارات.

وتناول الفصل الرابع العلاقات بين إسرائيل والأمم المتحدة كونه أحد العوامل المفسرة لوضعها الحالي، كما استعرض بعض القضايا الإقليمية والدولية المؤثرة في المصالح الإسرائيلية، وكذلك تطور العلاقات الإسرائيلية الغربية في إطار الأمم المتحدة، وتطرقت الدراسة إلى تطبيق الأطر النظرية المعروضة في الفصل الأول على متغيري الدراسة من خلال دراسة محددات السلوك التصويتي لدول أفريقيا جنوب الصحراء بتحليل العلاقات الإسرائيلية الأفريقية على المستوى السياسي والاقتصادي، وكيفية توظيف القوة الذكية للتغلغل الإسرائيلي في أفريقيا من أجل تكوين تكتلات تصويتية في إطار القضايا المطروحة في الأمم المتحدة.

وانتهى الكتاب بخاتمة تتضمن أبرز النتائج بالإضافة إلى بعض المقترحات والتوصيات المتعلقة بموضوع الدراسة.

إصدارات هيئة الكتاب هيئة الكتاب إسرائيل وأفريقيا مصالح ومواقف الهيئة المصرية العامة للكتاب أحمد السيد عبد الرازق

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وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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