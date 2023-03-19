الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«الدستور» يكشف تفاصيل ساعات الحسم في اختيار خليفة فيريرا

فيريرا
فيريرا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن مستقبل الجهاز الفني الجديد للفريق، وذلك بعد الاستقرار على رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا عقب الخسارة من شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد المصدر أن هناك انقسام حاليًا حيث يرغب رئيس الزمالك في تواجد مدرب محلي لنهاية الموسم وبالتحديد خالد جلال أو أحمد حسام ميدو، في الوقت الذي يريد فيه أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة التعاقد مع مدرب أجنبي من الآن وأن يكون إسم قوي للتخطيط والتحضير من الآن للموسم الجديد.

وشدد المصدر على أن إدارة الزمالك لم تستقر على إسم المدرب الأجنبي وسط تواجد العديد من الترشيحات لمدربين من مختلف الجنسيات.

وعادت إلى القاهرة صباح أمس السبت، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادمة من الجزائر عقب خوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام على أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

لقاء الزمالك و البنك الأهلي

ويستعد الزمالك للقاء فريق البنك الأهلي المقرر له يوم ٢٦ مارس الجاري في  إطار مباريات دور الـ16 بطولة كأس الرابطة.

وأكد خالد لطيف أمين صندوق نادي الزمالك، أن مجلس إدارة الفريق الأبيض، سيعقد اجتماعا طارئاً لبحث أسباب تراجع مستوى فريق كرة القدم، عقب توديع بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال لطيف في تصريحات صحفية: "كان يجب عليّ الظهور كمسؤول للاعتذار لجماهير الزمالك على الأداء قبل النتيجة، وكنا نتمنى أفضل من الذي حدث".

وأضاف: "سنبحث عن كل الحلول المطروحة، وسأدعو زملائي في مجلس الإدارة لعقد اجتماع قريباً، بذلنا كل ما بوسعنا كمجلس إدارة لتوفير جميع الإمكانيات للاعبين والجهاز الفني، ولكن النتائج لم تكن على قدر المطلوب".

وأكمل: "هناك عوامل كثيرة أدت إلى هذا الشكل من الأداء غير المتوقع، والفريق يعاني من الإجهاد في الموسمين الماضيين، وهناك عدم توفيق في الدفع ببعض العناصر، ومن الممكن أن يكون هناك انخفاض في مستوى بعض العناصر الأساسية للفريق، ومن وجهة نظري كان يجب أن تبذل الصفقات الجديدة مجهود أكبر لإثبات أنفسهم وهناك ضغط متتالي في البطولات كما أن هناك إصابات فرقت في أداء الفريق، ورحيل بعض العناصر أبرزهم محمود علاء وإمام عاشور، كل هذه الأمور أثرت على أداء الفريق". 

الزمالك نادي الزمالك جوسفالدو فيريرا فيريرا شباب بلوزداد دورى ابطال افريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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