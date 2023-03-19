الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشييع جثامين أسرة كاملة ضحايا حادث انقلاب سيارة بالدقهلية

تشييع جثامين أسرة
تشييع جثامين أسرة كاملة بالدقهلية

ودع أهالى الضهرية بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، جثامين خمسة من أسرة واحدة توفوا في حادث انقلاب سيارة داخل ترعة بالدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة أمام عزبة أدهم أعلى طريق طلخا المنصورة، ووجود ضحايا ومصابين.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع 5 أشخاص جميعهم مقيمون بمركز شربين.

وأصيب اثنان آخران وتم نقلهما لمستشفى شربين العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الضهرية أسرة واحدة حادث انقلاب الدقهلية ترعة ضحايا

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وائل لطفي

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