إزالة وإيقاف 11 حالة تعد علي الأراضي الزراعية ومخالفات بناء في المنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ بالتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

وقال اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه وبمتابعة من الدكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس المركز والمدينة، وعصام معبد محمد رئيس الوحدة المحلية بني محمد سلطان، إنه تم ردم وازالة حالة تعد في المهد بقرية الحواصلية لإعادة التعدى للمرة الثانية ، على أرض ائتمان زراعي بمساحة 12 سهم تقريبا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفة

وأضاف رئيس مركز ومدينة المنيا أن حى غرب المدينة بحضور مصطفى الدبيكى نائب رئيس المركز والمدينة ومحمود طنطاوى مدير الإشغالات، وبلال طه رئيس الحى و محمد حسين سكرتير الحى وفنى التنظيم والمتغيرات، قام بتنفيذ إزالة بالمهد لسور مخالف بدون ترخيص بطول 60 مترا، وعمل اللازم قانونا ،مؤكدا أن المنيا وأجهزتها التنفيذية لن تسمح بأى شكل من أشكال التعدى بالبناء المخالف، سواء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة أو بناء بدون ترخيص موجها بالتعامل الفورى مع المخالفة وإزالتها بالمهد.

- متابعة ميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وأوضح سعيد محمد رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة أنه في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

و واصلت الوحده المحلية لمركز مطاي، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على أملاك الرى والصرف والأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث نفذت إزاله حالة تعد في المهد بحي شرق المدينة بمساحة 80 مترا خارج الحيز وذلك بإشراف على الكيال وفضل الجبالى نائبا رئيس المركز والمدينة

أضاف عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار واصلت الجهود المبذولة فى ازالة التعديات ومخالفات البناء ومخالفة القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية حيث قام أيمن يوسف رئيس حي شرق بردم حالة حفر لقطعة أرض مساحتها 120 مترا، داخل الحيز العمراني بالشارع الأول بتقسيم عاطف وتم تسليم الأرض خالية من التعدى لفني تنظيم الادارة الهندسية كما تم إزالة حالتين بناء بدون ترخيص مساحة كلآ منها 85 مترا داخل الحيز العمراني خلف شارع سور المصنع كما شمع حى جنوب بالتعاون مع لجنة الغلق والتشميع دور خامس علوى لوجود أعمال بناء مخالفة وتم ايقاف الأعمال المخالفة إلى جانب قام إدارة الإشغالات والإزالات بفك شدة خشبية لدور اول بحي جنوب وسلم الموقع الي مسئول التنظيم بالمنطقة حال من التعدي.

وأضاف رئيس المركز أن فرج فتحى صادق رئيس الوحدة المحلية لقرية الحسينية وقسم الإزالات تمكن من إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية الحسينية على مساحة نصف قيراط، وتم تسليم الأرض خالية من التعدي تماما مسؤول حماية الأراضي بالحسينية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف .

كما قام عيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية، بشلقام بإزالة حالة بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية ساقولا على مساحة 12 سهما وبالتعاون بين إدارة الإشغالات والإزالات وحى غرب تم إزالة حالة تعد بالبناء بأرض القصبي غرب وتم إزالة الحاله كامله وسلم الموقع الي مسئول تنظيم المنطقة.

وأكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة قام تحت إشراف ربيع عبد العظيم نائب رئيس المركز والمهندسة مريان مديرية الإدارة الهندسية برصد حالة شدة خشبية تمهيدا للبناء بدون الحصول على ترخيص مخالفا للقانون وعلى الفور تم فك الشدة الخشبية بالكامل والتحفظ علي مواد البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك في حضور أحمد ابو العلا مسؤول الازالات بالمركز وصبرى بركات مسئول حى شرق المدينة

وناشد رئيس المركز أهالي مغاغة بعدم الشروع في أي بناء دون التوجه الى مقر الوحدة المحلية لاستخراج التراخيص اللازمة حتى لا تقع تحت طائلة القانون ويتم تطبيق القانون بالازالة الفورية وتغريم المخالف وتحرير الإجراءات القانونية ضدهم.

خلال إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

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