الأحد 19 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 7 سنوات لشاب فبرك صورًا لـ12 فتاة بأسيوط

حبس
حبس

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، شاب بالسجن 7 سنوات بتهمة ابتزاز الفتيات وتهديدهن عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي بالتشهير وطالبهن بإقامة علاقة غير شرعية معهن بعد فبركة صور لهن.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشار  محمد مختار الاحمداوي الرئيس بالمحكمة و المستشار حسن سعيد داود عضو المحكمة وأمانة سر خميس محمود.

 بداية القضية إلى تلقي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية عدة بلاغات من فتيات بابتزازهن من قبل أحد الأشخاص عبر تطبيق الواتس آب وموقع فيس بوك، وأنه هددهن بتركيب صور لهن على أجساد سيدات عاريات، وطالبهن بإقامة علاقة غير شرعية.

 وتوصلت التحريات الفنية التي أجرتها الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة أن أرقام التليفونات التي تراسل الفتيات وحساب الفيس بوك ملك المتهم "أ.ح" مقيم مركز أبنوب في أسيوط.

وكشفت التحريات عن أن المتهم ابتز 12 فتاة من أسيوط والإسكندرية والقاهرة والجيزة عن طريق إرسال رسائل لهن من خلال تطبيق الواتس آب وموقع فيس بوك تحتوي على عبارات خادشة للشرف، وكان ذلك مصحوبًا بطلب المتهم من المجني عليهن إقامة علاقة غير شرعية معهن كرها والتعرض للمجني عليهن بقصد الحصول على منفعة جنسية.

الدائرة الثالثة شاب التواصل الاجتماعي علاقة غير شرعية المستشار سامح سعد طه وزارة الداخلية فتيات

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وائل لطفي

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