إصابة 9 في حادث تصادم بالفيوم

استقبل مستشفى الفيوم العام 9 مُصابين في حادث تصادم وقع بين سيارتين بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي.

تلقى مرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي مع أخري بيجو.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وأقدم شاب على إنهاء حياة زوجته خنقًا، ويدعى "أ. ش. د" يبلغ من العمر 28 عامًا، ويعمل نجارًا مسلحًا، ومقيم بقرية منشأة عبد الله التابعة لمركز شرطة الفيوم، تاركًا طفلين في سن الزهور.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لطيف، مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة مستشفى الفيوم العام، اشتباه شبه جنائية لسيدة تبلغ من العمر 24 عامًا تدعى "م. ج"، قد أبلغ زوجها بتسرب الغاز في منزله الكائن بمنشأة عبد الله وأنها فاقدة للوعي، وبعد انتهاء الكشف الطبي، أن السر الإلهي قد نفذ اشتبه الطبيب وفاتها جنائيًا بسبب وجود علامة زرقاء على رقبتها وجرح بالرأس، مما أدى إلى استدعاء شرطة المستشفى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم برئاسة مفتش المباحث العقيد معتز اللواج، والمقدم محمد هاشم رئيس مباحث المركز، والرائد أحمد السوهاجي، معاون المباحث، إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي القبض على زوجها، وأثناء التحقيقات اعترف الزوج بقتل زوجته لشكه في سلوكها.

وروى الجاني تفاصيل الجريمة لضباط المباحث بأنه في صباح يوم السبت نشبت مشاجرة بينه وبين زوجته، وبسبب ضخامة حجمها، قامت بالتعدي عليه استطاع أن يضربها بقبضه حديدية، مما أفقدها توازنها ولم يشعر إلا وهو خنقها بالإشارب الذي ترتديه، ولكي يهرب من المحاسبة جاءت له فكرة أن يقوم بفتح مفاتيح البوتاجاز لكي يتسرب الغاز وكأنها توفت بسبب الغاز، وبعدها بساعات قليلة قام بنقلها إلى مستشفى الفيوم العام، وادعى أنها فقدت الوعي بسبب تسرب الغاز لكن الطبيب كشف أسباب وفاتها.