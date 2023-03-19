الحديد والصلب للمناجم تستهدف 145.4 مليون جنيه أرباحاً بموازنة 2023-2024

اعتمدت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2023- 2024.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أنها تستهدف تحقيق صافي ربح قدره 145.4 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.

يشار إلى أن الحديد والصلب للمناجم والمحاجر سجلت صافي ربح بلغ 69.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل 17.01 مليون جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 152.6 مليون جنيه، مقابل 55.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2021.

كشفت المؤشرات المالية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية عن النصف الأول من العام المالي الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 408.4%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الأحد، أنها سجلت صافي ربح بلغ 69.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل 17.01 مليون جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 152.6 مليون جنيه، مقابل 55.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2021.

وكانت شركة الحديد والصلب للمناجم سجلت صافي ربح بلغ 26.53 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل 8.59 مليون جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية خلال الثلاثة أشهر إلى 58.55 مليون جنيه، مقابل 25.27 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2021.