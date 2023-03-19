تعدى جنسيًا على والدته.. إحالة أوراق سائق الإسكندرية للمفتي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، إحالة أوراق سائق إلى فضيلة المفتى ؛ لأبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، بتهمة التعدي على المجنى عليها والدته تحت تهديد السلاح الأبيض.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف فؤاد شعبان، والمستشار عبد السلام عبد الغفور الخولى والمستشار أحمد رفاعى شرف الدين وسكرتير المحكمة أيمن مصيلحى.

تفاصيل الواقعة

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ببلاغ يفيد بقيام المتهم بالتعدي على والدته بمحل سكنهم تحت تهديد السلاح.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه حال تواجد المجنى عليها “والدته” ربة منزل، بالشقة محل سكنها وعقب إعداد الطعام للمتهم سائق، نجلها، وبعد توجها إلى غرفتها إلى النوم للراحة ، فوجئت بالمتهم يدلف إلى حجرتها حاملا فى يده سلاح أبيض سكين، بعد أن قام بأحكام وغلق ابواب ونوافذ المسكن وقام بإطفاء المصابيح، متوجها إلى والدته لإقامه علاقة غير شرعية معها.

واعترضت على ذلك فاشهر المتهم السكينة فى وجهها مهددا إياها وتعد عليها بالقوة، وتركها بعد أن هددها بالقتل فى حال إخبار أحد بذلك، فقامت بتحرير محضر بالواقعة، وتم القاء القبض على المتهم وبعرض الواقعة على النيابة، من تقرير الطب الشرعى للمتهم أنه بتعاطى مخدر الحشيش، وان المتهم ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون.