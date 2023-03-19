الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لعامل قتل مواطنًا بسلاح نارى فى شبرا الخيمة

محكمة
محكمة

قضت محكمة الدائرة الثالثة، جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المؤبد، لعامل، لاتهامه وآخرين سبق الحكم عليهم، بقتل مواطن باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين حسن عبدالخالق قنديل، ومصطفى منصور غربى، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش. 

كشف  أمر الإحالة  عن أن المتهمين "محمد ع ع" ، عامل، و"محمد. أ" ، عامل، "محمد. ع"،  عامل، و"محمد. ع"، عامل، سبق الحكم عليهم بالقضية، و"أبو اليزيد. أ"،  عامل، المتهم الحالى بالقضية، و"محمد. خ" ، عامل، هارب، قتلوا المجنى عليه "محمود. ج"، عمدًا مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجنى عليه، وأعدوا لذلك الغرض سلاح نارى "فرد خرطوش"، وأسلحة بيضاء وأدوات "مطواة قرن غزال وسنج"، موضوع الاتهامات التالية، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجد المجنى عليه، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الثانى صوبه عيارًا ناريًا، إلا أنه لم يصبه، وقام المتهمون الأول والثانى والخامس بالتعدى عليه بالضرب، محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التى أودت بحياته، قاصدين إزهاق روحه حال تواجد باقى المتهمين للشد من أزرهم.

جنايات شبرا الخيمة الحكم أسلحة نارية السجن المؤبد المستشار أمير فايز حنا قتل سلاح نارى

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