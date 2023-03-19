أمطار غزيرة وثلوج.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، هطول أمطار غزيرة، مصحوبة بالثلوج على مناطق متفرقة على عروس البحر المتوسط.

ورصد "الدستور" المشهد من كورنيش منطقة المندرة التي شهدت هطول حبات الثلج والأمطار الغزيرة، مع انخفاض شديد في درجات الحرارة وسرعة شديدة في الرياح.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، تشهد محافظة الإسكندرية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة على أن تخف تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار.

ورفعت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ، للتدخل الفوري بتمركز 150 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة؛ للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وتكثيف أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن الشنايش والمحطات.

وناشدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار على رقم الخط الساخن 175 أو على رسائل صفحة الشركة على موقع الفيس بوك.

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