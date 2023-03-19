وكيل «تعليم مطروح» يكرم فريق مصطفى هيبة الثانوية لتميزهم بمسابقة أوائل الطلاب

كرم عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، فريق مدرسة الشهيد مصطفي أمين هيبة الثانوية بنين، والذي حقق المركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة أوائل الطلاب وذلك بعد صعوده لدور الثمانية بالمسابقة المعرفية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور جمال قنديل، وكيل إدارة مطروح التعليمية، ومحمد الطملاوي، مدير التعليم الثانوي بالإدارة، وفايزة عبدالمطلب، وكيل القسم، وقدم وكيل تعليم مطروح التهنئة لفريق أمين هيبة بعد تحقيق إنجاز التفوق العلمي جمهوريًا، وتشريف اسم المحافظة ناقلًا لهم تحيات وتقدير اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وأشار "شحاتة"، إلى أن تلك المسابقة، والتي تأتي بالتعاون والتنسيق مع حزب مستقبل وطن، جاءت لتعميق الانتماء الوطني لدى الطلاب وصقل المهارات العلمية، مؤكدًا أن الوزارة تهدف من خلال تنظيم تلك المسابقات إلي إعداد وخلق جيل قادر على إحداث التنمية المنشودة للمجتمع.

وفي ختام التكريم حث طلاب المدرسة الثانوية على مواصلة الاجتهاد والصبر في طلب العلم وتنظيم الوقت خلال المذاكرة، وذلك لتحقيق نتائج متقدمة في امتحانات الشهادة الثانوية وتشريف اسم محافظة مطروح بين كل محافظات الجمهورية.

جولة وكيل تعليم مطروح

جولة وكيل تعليم مطروح

جولة وكيل تعليم مطروح

جولة وكيل تعليم مطروح

جولة وكيل تعليم مطروح

جولة وكيل تعليم مطروح

جولة وكيل تعليم مطروح

جولة وكيل تعليم مطروح

جولة وكيل تعليم مطروح

جولة وكيل تعليم مطروح

جولة وكيل تعليم مطروح

جولة وكيل تعليم مطروح