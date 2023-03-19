«الطفلة المعجزة».. هنا جودة أول مصرية تتصدر التصنيف العالمي للناشئات (فيديوجراف)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" في فيديو جراف، تقريرا عن الطفلة المعجزة، هنا جودة، التي بدأت رياضة تنس الطاولة في سن 4 أعوام.

وعرض الفيديوجراف النقاط التالية:-

ولدت الطفلة المعجزة هنا جودة في 12 ديسمبر عام 2007. انطلقت مسيرتها الرياضية بلعب الجمباز. بدأت رياضة تنس الطاولة في سن 4 أعوام. لاعبة تنس طاولة مصرية تلعب لصالح النادي الأهلي المصري. توجت بأول بطولة بعمر سبع سنوات بالجزائر. حصلت على الميدالية الذهبية في بطولة تونس عام 2018. أصغر لاعبة تحقق لقب فردي سيدات في بطولة أفريقيا. أول مصرية تتصدر التصنيف العالمي للناشئات تحت الـ 15 عاما. شاركت لاعبة تنس الطاولة المعجزة كبديلة في أولمبياد 2020. حصلت على الميدالية الذهبية في ألعاب البحر المتوسط 2020. تصدرت مؤخرا التصنيف العالمي تحت 17 سنة.